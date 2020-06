Novo livro das especialistas em marketing Carolina Afonso e Sandra Alvarez vem ajudar as pessoas a navegar, a usar a sua voz e a construir uma identidade digital coerente e relevante num mundo cada vez mais online.





A LeYa/ Casa das Letras publica o livro Ser Digital – Como criar uma presença online marcante, da autoria das especialistas em marketing Carolina Afonso e Sandra Alvarez. Com prefácio de Rui Ventura, Presidente da APPM – Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing, este novo livro foi criado para ajudar as pessoas a navegar e a construir uma identidade digital coerente e relevante num mundo cada vez mais online, onde as autoras defendem que é importante ter uma voz.





Na última década assistiu-se a uma irreversível transformação digital com consequências profundas na sociedade, nos negócios, no marketing e na comunicação, o que levou as marcas a tornarem-se digitais. Recentemente, a transformação digital chegou a cada um de nós, invadindo o nosso dia a dia. E doravante iremos, cada vez mais, procurar saber construir de forma consistente a nossa identidade digital, seja por razões profissionais, seja como hobby.





Cientes deste fenómeno que a pandemia veio acelerar, Carolina Afonso (doutorada em Marketing pela Universidade Complutense de Madrid e diretora de marketing da Konica Minolta) e Sandra Alvarez (mestre em Marketing pelo ISCTE e diretora-geral da PHD Media e do Omnicom Media Group) escreveram um livro cujo objetivo não é "fazer das pessoas influencers", mas oferecer-lhes aconselhamento sobre como construir identidades digitais. As autoras partilham boas práticas e casos de sucesso que transpõem do universo das marcas para as pessoas, para que qualquer um de nós possa ter uma presença online marcante.





Com o intuito de ajudar qualquer pessoa a encontrar uma forma relevante e pertinente de participar online, Ser Digital abrange os oito pilares na construção de uma presença digital: identidade, credibilidade, storytelling, autenticidade, partilha, sinergias online e offline, timing e otimização.





Para este livro, contribuíram com a sua experiência várias personalidades que se destacam pela via profissional e que de alguma forma personificam cada um destes oito temas estruturais, nomeadamente: Carlos Coelho, especialista em marcas, Bernardo Correia, country manager da Google Portugal, Cristina Amaro, diretora do Imagens de Marca, José Avillez, chef e empresário, Sofia Castro Fernandes, blogger e escritora, Gracinha Viterbo, arquiteta de interiores, Ana Rita Clara e Marta Leite Castro, apresentadoras de televisão.