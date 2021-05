Serviço USE foi uma das soluções mais resilientes para as empresas

Numa altura em que o mundo se encontra num profundo paradigma de mudança, apenas soluções que ajudem as organizações a libertar-se de responsabilidades adicionais e que lhes consiga oferecer tempo para se dedicarem ao que é core na sua atividade, é que vai ditar o sucesso conjunto. Foi exatamente isto que fez com que a USE ajudasse 97% dos clientes que ainda hoje mantem, bem como o motivo de procura por novas organizações.





Há mais de duas décadas a ser a única em Portugal a operar no universo de renting full service de mobiliário de escritório e hospitalar, e ciente de que é nas necessidades e exigências do mercado que encontra o seu propósito, a USE, até então denominada Newrent, está preparada para reafirmar o compromisso junto do público neste momento tão crítico, além de ajudar a contribuir para uma pegada ecológica ou social que a todos beneficie.





Se há 20 anos acreditávamos precisar de possuir todos os bens, "hoje entendemos que o aluguer nos assegura a flexibilidade, conveniência e qualidade necessárias à poupança de tempo e recursos e à promoção de uma economia circular", referem Vasco Rodrigues e Pedro Chaves, membros da Direção da USE. "Estar no mundo empresarial implica sermos capazes de nos adaptar e, agora mais do que nunca, de reforçar o apoio às empresas que enfrentam uma realidade totalmente imprevisível. Adensa-se a imporância de oferecer um serviço completo, concentrado em apenas um fornecedor, que acompanha o cliente do primeiro ao último minuto de uma forma economicamente vantajosa e que lhe permite, a qualquer altura, mudar. 20 anos depois, estamos diferentes e a viver uma realidade ímpar, e por isso a fazer (re)nascer a confiança de sempre numa imagem moderna, actual e preparada para abraçar novos desafios", concluem.