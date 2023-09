Setembro Amarelo: Guia rápido da INTIMINA para cuidar da saúde mental durante a menstruação

Setembro Amarelo é uma campanha global de consciencialização para a prevenção do suicídio, que decorre durante todo o mês de setembro em vários países, incluindo Portugal. Esta causa tem como propósito chamar a atenção para a importância da saúde mental, com objetivo de sensibilizar e reduzir o estigma em torno das questões da saúde mental. A INTIMINA , marca que oferece a primeira gama de produtos dedicados ao cuidado da saúde íntima feminina, assinala este mês para discutir um tema que muitas vezes não é abordado: a relação entre a saúde mental e a menstruação, bem como partilhar alguns conselhos para melhorar o bem-estar durante essa altura do mês.

O ciclo menstrual e a saúde mental





A menstruação pode ter um impacto significativo no bem-estar emocional e psicológico, tornando-se crucial cuidar da saúde mental durante este período. O ciclo menstrual é um processo complexo que envolve flutuações hormonais, e estas alterações podem afetar a saúde mental de uma pessoa. É essencial reconhecer que estes efeitos podem variar significativamente de pessoa para pessoa. Para algumas, estas alterações são ligeiras e controláveis, enquanto para outras podem ser perturbadoras.

Alterações comuns que se podem sentir durante a menstruação:

Mudanças de humor: As flutuações hormonais, especialmente as alterações nos níveis de estrogénio e progesterona, podem levar a mudanças de humor, irritabilidade e maior sensibilidade emocional.

Ansiedade: Algumas pessoas podem sentir um aumento da pressão ou dos níveis de stress durante o ciclo menstrual. Isto pode dever-se às alterações hormonais que afetam os neurotransmissores no cérebro.

Depressão: A depressão pré-existente pode ser exacerbada durante o ciclo menstrual, levando a um agravamento de sintomas como baixa energia, sentimentos de desespero e tristeza.

Síndrome de Tensão Pré-menstrual: A TPM é um conjunto de sintomas emocionais e físicos que ocorrem nos dias que antecedem a menstruação. Pode incluir irritabilidade, alterações de humor e maior sensibilidade ao stress.

Felizmente, há muitas formas de facilitar as coisas e de relaxar durante a menstruação. Eis algumas ideias:

Gestão de stress 101





Praticar técnicas de redução do stress, como mindfullness, meditação, exercícios de respiração profunda ou ioga. Estas práticas podem ajudar a acalmar a mente e a reduzir o impacto das alterações hormonais na saúde mental. O simples facto de respirar fundo pode ser suficiente para recentrar. Estes exercícios de respiração podem ajudar a mudar a energia e a melhorar o humor.

Dar um passo em frente para um dia melhor









Caminhar não ajuda apenas a manter a saúde física sob controlo; também é incrível para a saúde mental porque caminhar aumenta as endorfinas. Estas hormonas da felicidade melhoram a saúde mental e ajudam a diminuir a sensibilidade ao stress e à dor. Caminhar é uma das soluções mais rápidas para um episódio de tristeza e para prevenir problemas de saúde mental a longo prazo. Investigadores do Kings College Londres descobriram que a prática de exercício físico durante apenas vinte minutos por dia pode diminuir o risco de depressão em cerca de um terço.

Uma caminhada, um banho de mar, um acampamento ou simplesmente sair de casa podem ajudar a melhorar o humor.

Importância de uma comunidade forte





Quer seja preciso alguém com quem rir ou de um ombro para chorar, deve-se manter contacto com as pessoas mais próximas. Os amigos e os familiares constituem um forte sistema de apoio emocional. São frequentemente as primeiras pessoas a quem recorremos quando enfrentamos desafios, stress ou momentos difíceis. Falar com alguém que se preocupa e ouve pode aliviar o stress e a ansiedade, proporcionando alívio e conforto.

Esta altura do ano recorda-nos que podemos dar pequenos passos para ajudar a cuidar de nós, especialmente durante a menstruação. Andar na montanha-russa hormonal e lidar com as mudanças de humor mensais pode fazer com que até as mulheres mais fortes se sintam um pouco em baixo. A meditação, movimentos suaves e exercícios de respiração podem ajudar a regular o sistema nervoso. Algumas respirações profundas podem ser como um botão de reset mental.