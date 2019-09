No mês de setembro, em que se assinala a consciencialização para as doenças hemato-oncológicas, as associações de doentes Associação de Apoio aos Doentes com Leucemia e Linfoma (ADL), Associação Portuguesa Contra a Leucemia (APCL) e Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas (APLL), em parceria com a farmacêutica Takeda, lançam a campanha "Contra o Cancro do Sangue, com os hashtags #contraocancrodosangue #vestimosdevermelho.





"Contra o Cancro do Sangue" pretende desafiar os portugueses a vestirem uma peça de roupa com a cor vermelha (t-shirt, lenço, são alguns exemplos) e, ao longo do mês de setembro, partilharem fotografias e imagens nas suas redes sociais e nas redes sociais das associações de forma a aumentar o conhecimento sobre estas doenças.





A campanha terá ainda um micro-site contraocancrodosangue.pt com informação sobre a campanha e que reencaminhará para os sites das associações onde está comunicação sobre as doenças hemato-oncológicas.





No dia 15 de setembro, Dia Mundial do Linfoma, a campanha estará em Lisboa, no Porto e em Braga, com voluntários das associações a distribuírem flyers com informação sobre a campanha "Contra o Cancro do Sangue" e as doenças hemato-oncológicas.





O objectivo da campanha é informar as pessoas sobre as doenças hemato-oncológicas, sensibilizar para o que são e o impacto que têm e dar visibilidade a esta causa.





#contraocancrodosangue #vestimosdevermelho

Setembro, Mês das Doenças hemato-oncológicas

15 de setembro - Dia Mundial do Linfoma

22 de setembro - Dia Mundial da Leucemia Mielóide Crónica