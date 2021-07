Sever recebe o "Hino ao Vouga"

A apresentação do próximo sábado (22h00) junta as bandas severenses, com o tema que homenageia o Rio Vouga, seguindo-se, pelas 23h30 a apresentação da performance Lenda do Rio (artes circenses pela Companhia Malatitsch), finalizando perto da meia-noite com espetáculo de pirotecnia e drones. Antes pelas 17horas, no Parque Severi, está previsto as provas gastronómicas Sabores e Saberes do Rio, a cargo das associações locais, às 18h será inaugurada a escultura Inauguração da Escultura "A Bateira e o Barqueiro", no Miradouro da Ponte de Poço de S. Tiago.

Recorde-se que este projeto se sustenta num fio condutor, o Rio Vouga, sendo alguns dos espetáculos realizados em Sever do Vouga, em espaços envolventes ao Rio Vouga, ou na Pateira de Fermentelos, tendo os três municípios da Rede (Águeda, Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga) lançado o repto às instituições locais para a produção de espetáculos.

Para o presidente da Câmara Municipal de Sever do Vouga, António Coutinho, este é "mais um passo que damos neste projeto que estamos a desenvolver com Águeda e Albergaria-a-Velha, que motiva uma cultura em rede e ajuda o setor cultural que tantas dificuldades tem sentido desde o início da pandemia".

O autarca apelou aos severenses alguma compreensão pelo fato de haver lugares limitados, "porque estamos a seguir as normas impostas pela DGS, pelo que os interessados em ver o espetáculo devem adquirir o seu bilhete o mais rapidamente possível".

António Coutinho convidou ainda os severenses a visitar a escultura que vai ser inaugurada no dia 17 de julho, pelas 18 horas, uma vez que ela representa a história da bateira e do barqueiro que percorria o rio Vouga desde a ria de Aveiro até às margens de Sever do Vouga. "É uma escultura lindíssima, que está situada num local único de contato com a natureza e a ponte do Poço de Santiago, que origina belas fotografias", finalizou o presidente da Edilidade.

Os espetáculos são gratuitos e realizados de acordo com as normas de segurança em vigor, sendo que a lotação é limitada. Os bilhetes devem ser adquiridos na plataforma www.eventcontrol.pt/cmsever ou nos seguintes locais: Posto de Turismo de Sever do Vouga, Biblioteca Municipal, Museu Municipal e Serviço de Atendimento do Município de Sever do Vouga.

Refira-se que esta ligação cultural em rede entre os três municípios tem a duração de 12 meses e implica um investimento de 297.900 euros, totalmente suportados por fundos comunitários, através dos Fundos FEDER, no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro.