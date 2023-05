SGS APOSTA EM SERVIÇOS DE EXPERIENCE MANAGEMENT

A SGS Portugal anuncia que reforçou a sua aposta na disponibilização de soluções na área de Experience Management com a reformulação da sua estratégia. Com mais de três dezenas de novos clientes em 2022, a empresa decidiu apostar nesta área, onde já detém uma presença nos setores da banca, hotelaria, restauração e serviços, aproveitando o know-how adquirido ao longo dos anos junto dos clientes em projetos de gestão de qualidade, gestão de reclamações e consultoria de clima organizacional.

"A solidificação e crescimento da área Experience Management Solutions advém da perícia e qualidade do serviço prestado junto dos nossos clientes e, também, da crescente consciência e preocupação por parte das empresas em desenvolver o seu negócio, procurando reter os seus clientes e colaboradores. Em 2022, a nossa estratégia fundamentou-se em diagnosticar e auscultar as necessidades do mercado, de forma a desenhar soluções personalizadas, racionais e inovadoras, o que se traduziu inequivocamente num crescimento/ano de 30% no que ao volume de faturação diz respeito", afirma Sílvia Queirós, Coordenadora da Experience Management Solutions da SGS Portugal.

Com reformulação desta área torna-se possível atuar em três vetores distintos: Customer Experience, Employee Experience e Growth Experience. A SGS tem o objetivo de trazer diversidade aos negócios dos seus clientes através de modelos já testados e com serviços de consultoria de alta qualidade e eficácia a nível estratégico.

"Aproveitando as sinergias ibéricas estabelecidas recentemente, acreditamos que, com a reformulação desta área de negócio, podemos chegar aos 3,5 milhões de euros em volume de faturação já este ano", acrescenta Sílvia Queirós, Coordenadora da Experience Management Solutions da SGS Portugal. Recorde-se que a SGS Portugal e SGS Espanha anunciaram, no início deste ano, uma aliança para atuar numa lógica de SGS Ibéria, com o intuito de criar sinergias de recursos e conhecimentos para oferecer um serviço mais robusto ao mercado.