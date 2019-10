SIL 2019: RE/MAX tem a maior presença de sempre

O Salão Imobiliário de Portugal (SIL) está de regresso e volta contar com a presença da maior imobiliária a operar em território nacional e líder na mediação. Na 22ª edição do certame, a representação da RE/MAX Portugal é a maior de sempre, através de dois espaços de exposição: um deles com uma área de 1.300 m2, que irá receber as iniciativas das 31 agências da rede a participar no evento, um outro com 300 m2, destinado para o segmento de luxo, que acolherá cinco agências RE/MAX Collection. O SIL 2019 decorre entre 10 e 13 de outubro, na Feira Internacional de Lisboa (FIL), Parque das Nações, onde são esperados 380 expositores.





Para a edição 2019, Manuel Alvarez, presidente da RE/MAX Portugal, destaca que "O Salão Imobiliário de Portugal é sempre uma oportunidade única de mostrarmos ao mercado o excelente trabalho desenvolvido pelas nossas agências e pelos nossos consultores. Somos uma referência no setor e dispomos de uma oferta de negócios diversificada, dirigida a clientes nacionais como a investidores estrangeiros. Acreditamos que esta nova edição do SIL será um sucesso, quer ao nível da concretização de bons negócios, assim como na promoção da marca RE/MAX e do imobiliário português."





Para este evento de referência do setor imobiliário em Portugal e ponto de encontro de investidores nacionais e estrangeiros, empresários, players, organismos públicos e público em geral, a RE/MAX preparou um stand totalmente renovado, ainda mais amplo do que o da última edição. Orientado para o mercado de luxo, o outro stand da marca, exclusivo para as agências RE/MAX Collection, marca também a liderança de uma área de negócio na qual a mediadora atua e que tem registado um forte crescimento. Acrescentar ainda que no certame haverá ainda três stands das empresas do Grupo Ganhar, a que a RE/MAX pertence (MELOM, MaxFinance, MELOM/Querido Mudei a Casa Obras, LeaseCapital e Business Finance).





Imobiliário no feminino





Ao longo dos vários dias do evento, a RE/MAX desenvolverá várias atividades, entre as quais promocionais exclusivas, relativas a alguns imóveis. Serão também debatidos os grandes temas da atualidade do setor imobiliário, com destaque para a 1ª edição da Tertúlia "Imobiliário no Feminino", um evento que visa abordar o impacto das mulheres no setor imobiliário a nível nacional e que contará com a presença da CEO da RE/MAX Portugal, Beatriz Rubio, uma das oradoras convidadas. Terá lugar no dia 11 de outubro, pelas 16h30, no Auditório SIL What’s New (Pavilhão 3).





O Salão Imobiliário de Portugal conta com a organização da Fundação AIP visa debater e refletir sobre as tendências atuais e futuras do setor. Reúne os grandes players do mercado imobiliário, em debates, conferências, workshops e eventos dedicados ao networking e a grandes negócios.