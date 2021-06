Sintra: Cacém-São Marcos avança com requalificação de espaços verdes e desportivos

A União de Freguesias de Cacém e São Marcos decidiu reforçar o investimento na requalificação de espaços públicos, desportivos e de lazer, de forma a permitir o regresso da população às atividades ao ar livre.





Os investimentos a decorrer já permitiram a recuperação de todo o passadiço do Parque Urbano e Linear D. Domingos Jardo, no Cacém, e a construção de um campo de basquetebol no recinto desportivo, junto à Sociedade Recreativa de São Marcos.





Entre os trabalhos a decorrer, o destaque vai para o futuro espaço de estadia e jogos tradicionais junto ao Centro Carlos Paredes, um dos principais locais de animação e lazer para crianças, jovens, adultos e idosos existentes na freguesia.





Para Paulo Adrego, presidente da União de Freguesias de Cacém e São Marcos, estes investimentos só acontecem devido à parceria "com a Câmara Municipal de Sintra e, são pequenos passos, que vão permitir reforçar a qualidade de vida de quem aqui reside".





Recorde-se que recentemente abriu o Parque Canino Alameda de São Marcos, o sexto nesta freguesia, reforçando a segurança de todos que por norma são obrigados a utilizar a via pública para os passeios com os seus animas de estimação. Este novo parque possui equipamentos de treino para animais, espaço de convívio, papeleiras e sacos para a recolha dos dejetos.