Sintra: cidadãos de Massamá-Monte Abraão escolhem investimentos para a freguesia

As candidaturas ao Orçamento Participativo da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão encontram-se abertas, permitindo aos habitantes de uma das maiores freguesias de Sintra e do país apresentarem ideias e projetos, numa iniciativa que conta com um investimento total de 80 mil euros.

Cada cidadão que resida, trabalhe ou estude na freguesia pode apresentar a sua proposta em áreas que vão desde a requalificação de espaços públicos, desporto, cultura e intervenção social, que depois de apreciada por uma equipa técnica será votada pela população.

Para Pedro Oliveira Brás, presidente da Junta de Freguesia este Orçamento Participativo é um exemplo "que permite comprovar o interesse de todos em participar ativamente na melhoria da qualidade de vida de Massamá e Monte Abrão".

Recorde-se que ao longo dos últimos anos este projeto já permitiu a concretização de projetos de requalificação que rondam os 475 mil euros.

As candidaturas devem ser apresentadas até 6 de junho e todas as informações estão disponíveis em www.op-massamamabraao.pt ou através da APP da freguesia acessível para telemóveis com os sistemas Android e iOS.