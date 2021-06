Sintra: Freguesia de Massamá e Monte Abraão é exemplo nos serviços digitais

Os residentes de Massamá e Monte Abraão têm disponível uma aplicação para telemóveis que permite aos habitantes de uma das maiores freguesias de Sintra darem conhecimento de problemas na via pública, terem acesso às farmácias de serviços, acederem a descontos no comércio local, solicitarem atestados online e obter informações sobre atividades culturais, desportivas ou outras.

Uma das novidades desta aplicação móvel é a transformação do cartão de descontos "Cartão Freguês" em versão digital e a introdução de serviços de GPS que permite saber a que distância se encontra cada um dos estabelecimentos do comércio local com acesso a descontos nas compras.

Para Pedro Oliveira Brás, presidente da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, esta APP é "mais uma forma de dar voz a quem reside na freguesia, servindo igualmente como instrumento de apoio ao nosso comércio".

Recorde-se que a freguesia de Massamá e Monte Abraão já possui um site intuitivo que dá acesso a serviços online e documentação facilitando o dia a dia de quem ali reside.

A nova aplicação móvel está disponível gratuitamente nas lojas da Google Play (Android) e na APP Store (iOS).