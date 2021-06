Sintra: Queluz-Belas dá exemplo em programas de apoio social

A Junta de Freguesia de Queluz e Belas reforçou os seus programas de apoios social para combater os efeitos originados pela Covid-19.

Esta autarquia, uma das maiores do país e do concelho de Sintra, possui um Gabinete de Ação Social, constituído por uma equipa técnica com formação em serviço social, psicologia e animação sociocultural, que atua no âmbito da intervenção psicossocial e elaboração de projetos sociais. Dispõe ainda de um Gabinete de Inserção profissional que apoia a procura ativa de emprego.

Entre os apoios prestados destacam-se a alimentação, o apoio em medicação, o vestuário, entre outros. Os atendimentos devem ser feitos através de marcação prévia pelo 214 346 610.

Para Paula Alves, presidente da Junta de Freguesia de Queluz-Belas, esta decisão de reforçar a área social surge "após a confirmação dos efeitos originados pela Covid-19 e só é possível com a colaboração da Câmara Municipal de Sintra, empresas, sem esquecer, os técnicos da junta". Acrescentando que "tivemos necessidade de adquirir mais alimentos, reforçar equipas e recolocar recursos humanos na área social".

Recorde-se que os programas de apoio social de Queluz-Belas contaram já com a participação e distribuição de bens através de escuteiros, bombeiros, artistas e entidades religiosas. Entre os programas sociais destaca-se a Rede de Apoio à Idade Maior, Boutique Social, Transporte Social e o Atendimento Jurídico, entre outros.