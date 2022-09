SIRL: O “PORTA-AVIÕES” DE PENELA

No passado dia 6 de setembro a Sra. Dra. Ministra da Coesão Territorial, Drª Ana Abrunhosa, visitou a SIRL onde teve a oportunidade de conhecer todas as unidades de produção, podendo ver o que é produzido, como é produzido e, mais importante, pôde presenciar como a equipa SIRL cria relações.





No final, na hora de discursar, Mário Simões, Chairman, começou por fazer uma breve contextualização histórica da empresa referindo que a SIRL iniciou a sua atividade em 1988 em sua casa, numa pequena garagem com apenas 25m2, fabricando os primeiros produtos de construção, onde se destaca os andaimes, que ainda hoje são um dos produtos de maior rotação da atividade da empresa.





Em 1999 a SIRL, de uma forma muito artesanal, iniciou a produção de Betoneiras que hoje é considerado o CORE BUSINESS e o qual tornou a SIRL líder de mercado em vários partes do globo e um dos maiores do mundo neste sector, mas acima de tudo o mais respeitado pelo know how.





"O exemplo tem sempre de vir de cima, por isso nunca seria capaz de exigir se não fosse capaz de o fazer", refere Mário Simões.





Se em 1999 eram produzidas 30 betoneiras por mês, hoje em dia existe uma capacidade produtiva de 400 betoneiras por dia. Com este avanço, atualmente são produzidos 158 modelos diferentes de betoneiras. Neste número destacam-se dois modelos que foram desenvolvidos 100% pela SIRL e, assim, foi possível ter esses produtos patenteados a nível mundial. A última patente foi recebida há 3 meses, de um novo modelo de betoneira, que tanto é betoneira como carro de mão. A SIRL irá apostar na produção em massa deste produto na nova unidade de produção, cujas obras já iniciaram.





A SIRL, estando inserida no concelho de Penela, sempre viu nas dificuldades existentes a possibilidade de as transformar em oportunidades. Por esta razão, hoje, mais de 70% da sua faturação deve-se à exportação. A SIRL está presente em 88 países de todos os continentes, o que permite dizer que "uma betoneira SIRL fabricada em Penela, está sempre a trabalhar". Tudo isto porque a SIRL está presente nos "4 cantos do mundo".





A internacionalização da SIRL começou com dificuldades causadas pelas várias crises que Portugal viveu desde 1988. Foram as adversidades e as grandes dificuldades internas, que "empurraram" para fora de portas e, de mochila às costas, a SIRL percorreu todo o mundo à descoberta de novas oportunidades. "Foi muito difícil, mas como digo à minha equipa, se fosse fácil não era para nós". Por isso, hoje a mochila SIRL é também uma imagem que caracteriza a internacionalização.





"A nossa equipa que chamo com orgulho de campeões", conseguiu durante as várias crises ser PME Excelência, sendo que já o é há 10 anos consecutivos. Continuar neste registo é um dos fatores motivadores para toda a equipa.





Hoje a SIRL tem 150 colaboradores, e aqui também querem ser diferentes, porque apesar de ser uma empresa de cariz metalomecânica, 40% dos colaboradores são mulheres. Mário Simões refere que "as mulheres na SIRL sabem que são o nosso DIAMANTE, e por isso hoje várias mulheres desempenham cargos de chefia."





A ação social está também sempre presente na mente da SIRL, contando com vários colaboradores já efetivos há alguns anos, e outros recentemente, provenientes da CERCI PENELA. Toda a equipa recebe de braços abertos qualquer formando da CERCIPENELA e contribui de forma muito ativa na sua integração e, acima de tudo, na sua autoestima. A SIRL tem, neste momento, 5 colaboradores efetivos na sua equipa e todos os dias recebe mais 5 pessoas da CERCI.





A empresa tem, ainda, um espaço preparado para funcionar um ATL, com do objetivo receber os filhos dos colaboradores durante as férias escolares. O espaço multiusos vai ter também um ginásio para que, no Inverno, possam continuar as atividades da SIRL EM MOVIMENTO. A SIRL EM MOVIMENTO foi criada pelas mulheres da SIRL, e todas as semanas há a prática de desporto.





Sabendo também de algumas dificuldades no acesso aos cuidados de saúde, a SIRL iniciou em setembro de 2021 o projeto SIRL SAÚDE, oferecendo aos seus colaboradores os serviços médicos gratuitos na SIRL, contando com 4 médicos de várias especialidades.





A SIRL tem 32 colaboradores estrangeiros, que já representam 21% dos colaboradores. Para estas pessoas foi criada a SIRL VILLAGE, como é conhecido o espaço habitacional que é composto por 21 apartamentos novos e totalmente equipados. Alguns destes colaboradores já constituíram família.





Mário Simões faz questão de referir que a SIRL leva além-fronteiras sempre, nos seus produtos, 3 marcas: SIRL, PENELA E PORTUGAL. Estas 3 marcas têm sempre um lugar de destaque nos produtos e nos seus stands nas feiras que fazem por todo o mundo. Esta forma de ver a SIRL levou a que fosse criado um slogan que muito orgulha os colaboradores naturais de Penela, mas também aqueles que escolheram a SIRL para trabalhar e o concelho para viver. "O nosso slogan é: SIRL, DO MEIO DOS PINHEIROS PARA O MUNDO!"





Para finalizar o seu discurso, e depois de um especial agradecimento à sua família, Mário Simões mostra o orgulho que tem naqueles que trabalham com ele: "A melhor equipa é a minha. Eu sem eles não seria nada, mas todos juntos somos imbatíveis. Estes são os meus campeões."





Depois do discurso de Mário Simões foi dada a palavra à Sra. Ministra que apelidou a SIRL de "porta-aviões da região no que diz respeito ao volume de negócios e à tecnologia utilizada". Evidenciou, também, que a SIRL é uma empresa que "não se esquece de promover a dimensão social em todas as vertentes, criando apoios para a habitação e deslocação dos seus colaboradores".