Sprint Rally Show ‘acelera’ em Oliveira de Frades

Aberto a viaturas de várias disciplinas, desde os ralis, ao todo-o-terreno, passando pelos mais recentes SSV’s, realiza-se este fim-de-semana com dois dias plenos de ação e competição pura. No dia de sábado, e a partir das 14 horas, tempo para testes e passagens livres pelo percurso de 5,7 quilómetros em terra batida na área circundante à pista de asfalto do aeródromo, que, será a base do evento e onde se concentrarão para além da zona de assistência totalmente aberta para o público, que terá acesso gratuito.



Domingo será o dia das passagens cronometradas onde os concorrentes vão lutar pela vitória na obtenção do tempo mais rápido nesse mesmo percurso de terra, testado aquando da apresentação da prova e que recebeu elogios por parte de vários pilotos face á sua diversidade e espetacularidade. Zonas lentas e rápidas sucedem-se com alguns saltos e ressaltos, e com o público bem próximo da ação nas zonas criadas junto ao aeródromo para mais conforto e facilidade de acessos.



Ingredientes desportivos são muitos, e a realização do Sprint Rally em Oliveira de Frades trará o espetáculo dos ralis a uma região que no passado já teve a sua história nesta modalidade, com a passagem de diversas provas, nas quais se incluem por o exemplo o Rally de Portugal, e uma das atrações será sem dúvida a presença de carros como o Citroën C3 WRC tripulado por Esapeka Lappi no Campeonato do Mundo de Ralis que também estará presente no Sprint Rally. O "Tour de Super Carros Desportivos" e o "Tour dos 4x4" juntam-se a uma receita que promete um fim-de-semana sem monotonia.



Para o público, e nos momentos extra-competição as atividades preparadas são muitas. Simuladores de condução de rali, zona de insufláveis para os mais novos e sorteios de prémios pelo público sobressaem, num evento pensado para ser disfrutado em família. Quanto ao conforto e facilidade de acesso nada foi deixado ao acaso com zona de restauração, amplo estacionamento contíguo ao espaço, e a localização do aeródromo a menos de 5 minutos da auto-estrada A25 simplificam as tarefas de planeamento e logística a todos que ali se queiram dirigir.



Várias ações vão decorrer em simultâneo, da sustentabilidade ambiental a ações de responsabilidade social e comunitárias, com sessões de co-drive com crianças de associações de acolhimento que foram convidadas, e onde algumas vão realizar o sonho de tripular um carro de competição, com vários pilotos a associarem-se a esta ação. Informações mais detalhadas sobre o evento podem ser consultadas na internet em www.sprintrallyshow.com