SPTF ao telefone com as famílias

Numa altura em que a maioria das famílias está em isolamento, a tensão que advém do tempo em conjunto pode testar os limites e a flexibilidade das relações, assim como agudizar problemas relacionais anteriores. Perante este cenário, a Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar lançou um projeto de apoio a todas as famílias ( ou seus elementos): famílias monoparentais, c asais em teletrabalho, com filhos ou dependentes, casais sem filhos, recém-casados... todas as famílias enfrentam os seus desafios.



Através de um simples telefonema ou email, qualquer pessoa pode agendar a sua conversa com um terapeuta familiar ( sem custos associados).