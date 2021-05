Staples comemora 25 anos em Portugal

A Staples comemora este ano 25 anos de presença em Portugal reforçando a credibilidade da marca no mercado e junto dos consumidores com o lançamento de uma campanha de aniversário presenteando os clientes com 25% de desconto direto em 25 produtos selecionados Top, até dia 10 de junho. A campanha, com endorsement de César Mourão, será divulgada através de diversos meios promocionais como folhetos, rádio, redes sociais, imprensa, instore, PR, SMS, email marketing e display ads.





Os 25 anos da Staples são o reflexo do caminho sustentado que a empresa tem vindo a percorrer em Portugal, com o foco no cliente, em equipas de trabalho empenhadas e dedicadas, contribuindo para a sociedade destacando-se não só pelo volume de vendas e dimensão, mas também como uma marca positiva na vida dos colaboradores e responsável na sociedade e no planeta.





Para João Paulo Peixoto, Diretor Geral da Staples Portugal "Estes 25 anos são um marco histórico que muito nos orgulha reforçando o nosso objetivo e estratégia de futuro. Manter o posicionamento enquanto líder no setor de material de escritório, papelaria, impressão, consumíveis, mobiliário e serviços, apoiando o cliente onde quer que ele esteja a trabalhar, e a liderança no setor de material escolar fazem parte da nossa estratégia global para 2021. Recentemente lançámos um novo site que reforça o nosso posicionamento do canal online, assim como, a continuidade na digitalização do programa de fidelização com aposta na angariação de novos clientes, fidelização dos atuais via app/portal e dinamização de parcerias". João Paulo Peixoto, reforça ainda "Estes 25 anos são ainda o esforço conjunto das equipas de colaboradores da Staples, como pilar essencial no sucesso da marca ao longo dos anos que refletem os valores da Staples, de foco no cliente, responsabilidade, colaboração e solidariedade".





Com um volume de faturação em 2020 de 85 milhões, e cerca de 700 colaboradores em Portugal, distribuídos por 34 lojas físicas com cobertura nacional, em Portugal Continental, a Staples é uma referência no mercado de retalho tendo sido recentemente reconhecida pelo 2ªano consecutivo (2019 e 2020) a Melhor Loja de material de escritório, papelaria e material escolar, com um índice de recomendação pelos clientes acima dos 80% (Fonte Multidados, 2020) tendo recebido também os prémios de Melhor e Maior Anunciante Grupo imprensa 2020 e Branded Content da Meios&Publicidade, com a campanha de Regresso às Aulas 2020 - Árvore dos Desejos, em parceria com a SIC.





Acerca da Staples

