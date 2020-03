STAPLES reforça vantagens do Cartão de Cliente com mais de 200 novos parceiros.

A Staples acaba de reforçar as vantagens do seu Cartão de Cliente com o lançamento de uma plataforma que agrega mais de 200 novos parceiros.Numa estratégia de continuidade e reforço de posicionamento, a partir de hoje será possível utilizar o Cartão Staples usufruindo das novas parcerias estratégicas, em grandes marcas, de categorias tão distintas como hotelaria, restauração, moda, serviços de saúde e bem-estar, entre outras.O acesso às vantagens nos parceiros é feito exclusivamente via digital, através da app do Cartão Staples (disponível para Android e iOS) ou do portal de clientes – cartaostaples.com – acompanhando assim a trajetória de transformação digital que a companhia está a fazer, nomeadamente no que respeita à comunicação com o cliente.Lançado em outubro de 2019, o posicionamento do novo Cartão Staples surge integrado no posicionamento da marca assente em "work spaces" enquanto especialista em ajudar a criar o local de trabalho que o cliente necessita, para que tudo funcione.A marca continua a contar com o humorista César Mourão para dar voz e cara às vantagens do Cartão Staples, com segunda vaga de comunicação em TV, rádio, imprensa e digital, durante o mês de março.