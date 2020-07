Star inn Peniche, o mar, o surf e as férias em família

O hotel star inn Peniche foi alvo de um processo de remodelação e daí resultou uma atmosfera mais dinâmica, criativa e que traz para o seu interior detalhes do destino e da cultura local. Este novo produto tem como públicos alvo surfistas, famílias e quem procure um lugar genuíno para relaxar.Conta com 102 quartos muito acolhedores e com ambiente familiar, todos com ar condicionado, televisão, mini frigo, uma secretária e casa de banho privativa. O Hotel dispõe do restaurante "À Viva" preparado para disponibilizar todas as refeições, um um bar, piscina interior e exterior, jaccuzzi, ginásio e salas de tratamento para cuidar do corpo e da mente, bem como um centro de apoio ao surf.Peniche é uma cidade no centro do país que tem como pano de fundo o mar, é um destino genuíno, pouco urbanizado e muito especial pela sua história e cultura. Chegar a Peniche é sentir o cheiro mais puro do Oceano, é viajar para um lugar onde até os dias mais cinzentos são preenchidos e embelezados com o barulho das ondas que se enrolam na areia. Estar em Peniche é reviver as tradições mais antigas do país, é voltar às nossas raízes, aos nossos costumes e estar ligado ao principal meio de subsistência da região – a pesca.Peniche é uma cidade costeira onde a indústria pesqueira se associa ao turismo e à prática de desportos náuticos como o surf, o que lhe confere o título de "Capital da Onda", onde os apreciadores de desportos marítimos e viajantes com gosto pelo mar encontram todas as condições para uma estadia única.Este destino é embelezado pelo mar e pela grande variedade de praias com extensões de vários quilómetros. A cidade encontra-se edificada numa península que tem como ponto mais ocidental o Cabo Carvoeiro e conta com inúmeros monumentos e uma gastronomia com sabores que conquistam qualquer visitante.