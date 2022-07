Start-up portuguesa Bandora é a grande vencedora do “Pitch at the Beach” em Portugal

A start-up portuguesa Bandora é a grande vencedora da primeira edição do "Pitch at the Beach" em Portugal, que se realizou nos dias 2, 3 e 4 de julho, na Marina de Oeiras. A start-up, que se dedica à transformação digital e energética de edifícios inteligentes, conseguiu destacar-se perante um painel de investidores internacionais e, como prémio, irá integrar a Incubadora Taguspark durante dois anos. Bridgerlab (Perú) e TimeView (Portugal) completaram o pódio na segunda e terceira posição, respetivamente.





Pela primeira vez a realizar-se fora do México, esta edição contou com uma estreia. Apesar de não ter sido uma das vencedoras do seu dia, a Your Friends Are Boring, uma start-up norte-americana que desenvolveu uma plataforma para encontrar amigos, representada pela cofundadora espanhola Clara Haba, conseguiu atrair o investimento do investidor internacional Luis Prieto e termina o "Pitch at the Beach" com motivos para sorrir.





Para Eduardo Baptista Correia, CEO do Taguspark e local founder do evento, «o "Pitch at the Beach" é o melhor evento de networking em ambiente de negócios, que junta start-ups, investidores e keynote speakers em ambiente descontraído, junto ao mar, junto à praia, no município mais vibrante de Portugal, com maior capacidade tecnológica, maior poder de compra, onde 1,7% da população contribui para 13% do PIB. É a demonstração que, em Portugal, há quem saiba criar riqueza e estar do lado do crescimento.





«Este é mais um exemplo que Portugal atrai talento, atrai investidores, atrai start-ups. Os projetos que vimos aqui foram fantásticos, na sua maioria com um nível de maturidade acima do que seria expectável, com muitas start-ups portuguesas, provando que o ecossistema de inovação e de empreendedorismo no nosso país está vivo e de boa saúde na capacidade de gerar talento, gerar projetos. Agora, é fundamental que o tecido empresarial e os investidores estejam atentos ao que se passa em Portugal.», explica Alexandre Fonseca, Co-CEO da Altice Europe e local founder do evento.





No final do evento, Márcia Pereira, CEO da Bandora, não escondeu a satisfação. «Já participámos em alguns eventos e os nossos pitch não tinham corrido bem. Mas aqui, pelo ambiente, pela descontração, pelo engagement, pelo facto de ser tão humano ajudou-nos. Estamos muito contentes pela vitória, por vir a integrar a Incubadora Taguspark e expectantes com o que está para vir.» Sobre o projeto da sua start-up, a vencedora explica: «a Bandora ajuda os gestores dos edifícios a tornarem os smart buildings menos complexos, a melhorar a sua performance energética e a manter os ocupantes confortáveis sem investimentos adicionais em hardware.»





Mais de 450 start-ups candidataram-se para esta edição, que contou com cerca de 170 participantes, entre start-ups e investidores, de mais de uma dezena de países como África do Sul, Alemanha, Canadá, Croácia, Espanha, Estados Unidos da América, Estónia, França, Índia, Inglaterra, México, Noruega, Portugal, Suíça, Ucrânia e Venezuela. Esta multiculturalidade ficou vincada nas várias atividades, entre as quais a noite de poesia, no sábado, onde foi possível escutar poemas em português, inglês, espanhol, sueco, romeno e até farsi (língua persa).





O "Pitch at the Beach" chega a Portugal graças à visão de Eduardo Baptista Correia, CEO do Taguspark, e Alexandre Fonseca, Co-CEO da Altice Europe, local founders deste evento que possibilita a oportunidade aos participantes de se conectarem com o ecossistema de negócios e investimentos em Portugal e na Europa.

Vencedores:

GERAL:

1.º Bandora (Portugal)

2.º Bridgerlab (Perú)

3.º TimeView (Portugal)

Resumo dos vencedores por dia:

Dia 1:

1.º TimeView (Portugal)

2.º Go4Us (Venezuela)

3.º Tripr (Portugal)

Dia 2:

1.º Bridgerlab (Perú)

2.º Wingdriver (Portugal)

3.º Youforget.me (Espanha)

Dia 3:

1.º Bandora (Portugal)

2.º Doggies in Town (Espanha)

3.º Inocrowd (Portugal)

"Pitch at the Beach" nas redes sociais:

Sobre o "Pitch at the Beach"





"Pitch at the Beach" é uma empresa com sede no México, que faz parte da Angels Nest, com mais de 6 anos de presença no mercado de angel investment, considerada a mais ativa da América Latina, que promove inovação, tecnologia e crescimento de start-ups com investidores globais capazes de investir capital e ajudar a chegar ao nível seguinte.





Global Entrepreneurship Network é uma empresa internacional com a missão de operar uma variedade de programas em 200 países destinados a facilitar que qualquer pessoa, em qualquer lugar, inicie e amplie o seu negócio.