Success Work faz forte investimento na prevenção Covid-19

No âmbito do atual cenário de pandemia da COVID-19, a Success Work tomou as medidas preventivas recomendadas pela Direção Geral da Saúde (DGS), pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), tendo implementado um Plano de Contingência de modo a garantir a segurança de colaboradores, clientes e parceiros.

Nos últimos três meses a Success Work tem trabalhado intensivamente na implementação de medidas que permitam garantir a segurança e bem-estar dos seus colaboradores e das suas famílias, assegurando os compromissos assumidos com os seus clientes, minimizando impactos para os seus colaboradores, clientes e parceiros.

Um dos eixos centrais na estratégia da Success Work tem sido a formação, sensibilização e informação. Esta é sem dúvida a chave de toda a estratégia. A prioridade da Success Work nos últimos dois meses tem sido, formar, formar, formar, para que todos os profissionais estejam melhor preparados, por forma a responder a este grande desafio. A Success Work assume o compromisso de não colocar nenhum colaborador ao serviço dos seus clientes/parceiros sem formação sobre "Medidas de Prevenção COVID-19". Continuamos a trabalhar para a obtenção da certificação "COVID SAFE", junto da APCER.

Até à presente data foi efetuada a formação de mais de 500 colaboradores, num total de 22 ações técnicas adaptadas às diversas áreas da atuação da empresa, nomeadamente, housekeeping, mesa/bar, copa/cozinha, agricultura e construção civil. Foi ainda efetuada formação de toda a estrutura interna da Success Work, nomeadamente, equipa diretiva, administrativa, comercial e de motoristas. Além disso, a Success Work efetuou uma forte aposta na divulgação de informação sobre o COVID-19 através de afixação de cartazes nas suas agências e transportes.

No caso específico dos transportes, a Success Work implementou medidas de proteção física, distanciamento social, desinfeção e higienização. O uso de máscara é obrigatório para todos os ocupantes. Além disso, à entrada da viatura é efetuado o controlo da temperatura corporal e a higienização das mãos com álcool gel. Por sua vez, o distanciamento social é garantido com a limitação da lotação da viatura de acordo com as diretrizes da DGS. No final de cada viagem é ainda efetuada a desinfeção e limpeza do interior da viatura.

Tendo em consideração os valores da empresa, a Success Work tem estado atenta às dificuldades dos seus colaboradores, procurando ajudá-los neste momento tão difícil para todos nós. Desta forma, a Success Work disponibilizou uma verba financeira substancial para responder às dificuldades financeiras dos seus colaboradores, tendo entregue até à data cerca de uma centena de vouchers em compras de supermercado, que permitiram de certo ponto amenizar as dificuldades de quem tem estado sempre ao nosso lado.

Quarteira, 16 de julho de 2020

António Duarte / António Eusébio