Supermercados Apolónia – O que beber quando não está a beber?

What to drink when you’re not drinking®





"O que beber quando não está a beber"

Lançamento exclusivo em Portugal, Seedlip a primeira bebida destilada sem álcool do mundo, está agora disponível nos Supermercados Apolónia.





Seedlip é uma marca inspirada pela natureza com a missão de mudar o modo como o mundo bebe, oferecendo também opções sem álcool de elevada qualidade, resolvendo assim, o dilema para quem não consome bebidas alcoólicas.





Acompanhado pela crescente tendência e procura por mais alternativas saudáveis, esta bebida, destilada a partir de botânicas, extratos e especiarias naturais, está disponível em três blends únicos - A herbal "Garden 108", a aromática "Spice94" e a cítrica "Grove 42" que podem ser simplesmente apreciadas com tónica ou misturadas, criando sofisticados cocktails não alcoólicos.





Exclusivo em Portugal, as bebidas Seedlip estão disponíveis nos Supermercados Apolónia, nas lojas físicas (Almancil, Galé, Lagoa), na sua loja online (myapolonia.com) assim como alguns bares / locais selecionados.





A bebida será apresentada ao público onde poderá ser degustada numa demonstração pelo perito na arte de bartending, Jorge Mimoso, dia 16 e 17 de Julho entre as 17h-20h nos Supermercados Apolónia (loja de Almancil).