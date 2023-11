Tabaqueira participa em exercício de ciberdefesa nacional

A Tabaqueira, subsidiária portuguesa da Philip Morris International (PMI), participa pela primeira vez nos exercícios de ciberdefesa promovidos pelo Exército português, no âmbito do programa CIBER PERSEU 23, e que decorrem até ao dia 10 de novembro. Esta iniciativa, que, através de simulacros, testa os procedimentos operacionais e técnicos e treina as competências especializadas das organizações nacionais no que diz respeito à sua capacidade para enfrentarem incidentes reais de cibersegurança de pequeno, médio ou largo espectro, junta mais de meia centena de entidades – incluindo forças e serviços de segurança, organismos públicos, organizações bancárias, empresas privadas e ainda forças militares nacionais e internacionais.





A Tabaqueira participa nesta ação através do seu IT Hub, centro de excelência da PMI localizado em Sintra que desenvolve aplicações e serviços de software diferenciados a nível global que dão suporte a todos os mercados e à cadeia de produção do grupo, permitindo acelerar o processo de transformação da PMI e concretizar a sua visão de um mundo sem cigarros.





O IT Hub da Tabaqueira conta com quase 200 engenheiros, de 19 nacionalidades e é um entre os vários centros de excelência que a PMI decidiu localizar no mercado português e que exportam serviços de elevado valor acrescentado (cerca de 40 milhões de euros, em 2022).





A participação nesta iniciativa alinha-se com o compromisso da Tabaqueira de permanecer na vanguarda da preparação para a segurança cibernética, capacitando a sua equipa para responder de forma eficaz a vários tipos de incidentes cibernéticos, garantindo que a organização permanece resiliente face às ameaças, tal como promove colaborações mais fortes dentro da comunidade de segurança cibernética.





Assumindo a ciência e a tecnologia como um dos pilares fundamentais da sua transformação, a Tabaqueira vê, pois, nesta participação um passo significativo no fortalecimento das suas competências em gestão de crises de cibersegurança, uma área-chave para a atuação das organizações num mundo cada vez mais digital. Das cinco missões que o programa CIBER PERSEU integra, a Tabaqueira participa simultaneamente em duas missões destinadas às organizações civis: MS04 – Ciber ataque ao sector publico e privado e MS05 – Competição: Capture the Flag Competition (CTF).





Da responsabilidade do Exército português, o CIBER PERSEU, foi pioneiro nas áreas da ciberdefesa e cibersegurança em Portugal. Criado em 2012, este exercício destina-se a treinar e a avaliar a capacidade de resposta do Exército face à ocorrência de ciberataques, de âmbito nacional e internacional, que poderão escalar para uma crise, de nível elevado, no ciberespaço. Esta iniciativa permite, assim, treinar procedimentos, técnicas e táticas de segurança e defesa no ciberespaço e incrementar mecanismos de cooperação entre entidades nacionais e internacionais, relevantes para a segurança global do ciberespaço, de interesse nacional.





Sobre a Tabaqueira