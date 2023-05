Taguspark aposta em experiências culturais para potenciar o bem-estar da comunidade

O Taguspark Fora d’ Horas, o novo conceito da Cidade do Conhecimento, promove experiências de lazer, em horário pós-laboral, que contribuem para a qualidade de vida e bem-estar da comunidade.





Da gastronomia à música, e do teatro às artes plásticas, o parque de referência da Península Ibérica revitaliza o seu ecossistema com uma nova energia cultural e social networking. A programação deste novo conceito inclui sunsets, refeições temáticas, concertos, peças de teatro, espetáculos de stand-up comedy, exposições de arte, entre outras iniciativas. Este programa visa contribuir para a felicidade e desenvolvimento da comunidade.





Com uma agenda diversificada, o Taguspark Fora d’Horas junta os espetáculos e eventos promovidos pela Yellow Star Company, a energia do MAU - Museu de Arte Urbana, que reúne artistas consagrados e emergentes, e a experiência gastronómica, por vezes temática, pela mão do chef do Panorâmico by Faz Figura. Adicionalmente, o Taguspark Fora d’Horas pretende ser um conceito dinâmico e apoiar também eventos culturais organizados por entidades parceiras do território onde se insere, como o próprio Município de Oeiras. Neste sentido, o Taguspark recebe já dia 12 de junho, pelas 22h00, na Praça Nelson Mandela, o concerto da Cuca Roseta e dia 13 de junho, na mesma hora e local, a atuação dos The Gift. Estes concertos estão integrados na programação das tão esperadas Festas de Oeiras.





Para Eduardo Baptista Correia, CEO do Taguspark, "o conceito Fora D’Horas insere a Cidade do Conhecimento nos roteiros turísticos de Oeiras Valley. O desenvolvimento deste conceito está pensado para proporcionar bem-estar a todas as gerações. Abraça a comunidade que trabalha no parque ou que simplesmente deseja usufruir da nossa oferta em teatro, gastronomia e arte".