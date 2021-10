TalentA regressa com CAP e CORTEVA no Dia Internacional das Mulheres Rurais

destacou que "a procura que o programa TalentA teve na primeira edição é reveladora de que Portugal tem Mulheres que procuram construir o seu futuro no meio Rural com projetos inovadores, merecedores de apoio e fundamentais para o desenvolvimento do setor e da economia nacional. Por isso, as expetativas são altas com a segunda edição do programa e estamos muito confiantes de que contaremos com muitos projetos inovadores, ao mesmo tempo que ficamos muito entusiasmados por conhecer todo este potencial e conhecimento inerente".