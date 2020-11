TEC oferece receita a favor da Refood Cascais

YERMA de Federico García Lorca, com versão e dramaturgia de Miguel Graça e encenação de Carlos Avilez. Sara Matos, Renato Godinho, Rita Silvestre e Rodrigo Tomás dão vida a Yerma, Juan, María e Víctor, juntamente com Rita Calçada Bastos, na pele da Mulher Pagã e o elenco fixo da companhia.













Pode adquirir o seu bilhete através dos seguintes contactos: acontecenotec@tecascais.com - 214 670 320 - 968 780 966 – Teatro Mirita Casimino - Av. Fausto de Figueiredo, 2765-412 Estoril

A Re-Food Cascais é uma instituição 100% constituída pelo empenhamento de voluntários. Tem por objetivo contribuir para a resolução do problema da insuficiência alimentar de famílias, através da recolha e da redistribuição de excedentes de várias fontes de alimentos, nomeadmente a hotelaria, restauração, supermercados, cantinas, e/ou de dádivas de produtos alimentares de particulares. Tem também o objectivo de envolver a comunidade. E assim acontece com este apoio da Companhia do Teatro Experimental de Cascais, de todos os actores e técnicos.





Dada a situação da Pandemia, o numero fontes de alimentos tem diminuido. Por outro lado, o numero de familias carenciadas e devidamente identificadas pela Assistencia Social das Juntas de Freguesia locais, tem aumentado. São neste momento 72 famílias (187 pessoas, das quais 44 são crianças) que contam com o nosso apoio.





Ao sermos solidários reforçamos os laços comunitários, combatemos a fome e evitamos o desperdício alimentar.





Criamos uma ponte humana que liga quem tem uma sobra diária com quem tem uma necessidade diária.





E por isso necessitamos do apoio de todos. Esperamos por vós! Estão asseguradas todas as condições de protecção.





