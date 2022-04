Tektónica, a feira líder em Portugal do sector da construção regressa em 2022, na sua data habitual, de 12 a 15 de maio

A próxima edição da Tektónica – Feira Internacional da Construção, realiza-se de 12 a 15 de Maio, regressando assim à data de calendário habitual, após 2 edições em que a sua realização, por força das condicionantes externas, a obrigou a realizar-se no 2º semestre do ano, e no seguimento da intenção manifestada por parte das empresas participantes e parceiros de continuar o caminho da retoma económica iniciada e de aceleração dos negócios.





As últimas edições, 2020 e 2021, ocorreram em condições especiais, mas que ainda assim permitiram às empresas que estiveram presentes, obter resultados positivos e transmitir ao mercado a resiliência e a confiança deste sector.





A próxima edição da Tektónica realiza-se de 12 a 15 de Maio de 2022, em simultâneo com o SIL – Salão Imobiliário de Portugal, indo assim ao encontro da opinião manifestada quer pelos expositores quer pelos visitantes, que consideram haver um elevado potencial de sinergias entre os 2 sectores, oportunidades de network e concretização de negócio, como também proporcionam o debate sobre as tendências e o futuro da construção e do imobiliário, através do desenvolvimento de iniciativas para os profissionais dos setores em questão.





Com base no inquérito realizado aos expositores da última edição, foi considerado que o Marketplace gerado pela Tektónica permitiu a concretização de negócios para cerca de 67% das empresas participantes, tendo 66% manifestado que a participação terá um impacto positivo nos seus negócios, considerando igualmente 88,9% dos expositores que foi muito importante estar presente.





Os destaques para esta edição de 2022 foram debatidos com os vários players do sector, Associações Sectoriais e Ordens Profissionais: a Eficiência Energética, não só pela sua actualidade como essencialmente pela importância e impacto que terá nos projectos e investimentos futuros neste setor; o Prémio Inovação, que será apresentado num novo modelo de desenvolvimento; as Tek Talks, com a organização de novas temáticas, abordagens e tendências para 2022; o Tek Hub, um espaço inovador, de partilha de conhecimentos e network entre empresas e profissionais.





O setor da construção tem vindo a demonstrar a sua importância e presença no mercado nacional promovendo e divulgando que do melhor se faz em Portugal, igualmente dando a conhecer as boas práticas adotadas, mostrando o porquê de ser um dos motores da economia do país.





A Tektónica é um evento agregador de pequenas e médias empresas, startups e das empresas líderes.





É o principal ponto de encontro do setor para as empresas expositoras, para os profissionais, os visitantes interessados e para os parceiros.