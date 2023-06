Termas do Vale da Mó reabrem para temporada termal

As termas, geridas pelo Município de Anadia, estarão abertas de segunda-feira a sábado, das 8h00 às 12h00 e das 16h00 às 17h00, e aos domingos, das 8h00 às 12h00 e das 15h30 às 18h00. As consultas decorrem às terças e quintas-feiras, das 14h30 às 16h00.





Situada na freguesia da Moita, concelho de Anadia, esta estância termal, famosa pela sua rara água férrea, tem uma nascente de água, cujas propriedades a tornam indicada para o tratamento de doenças do sangue (anemias e outras por carência de ferro) e gastro-hepáticas (gastro-duodenais e hepatopatias), e ainda anorexias e convalescenças. Para além da ingestão de água, os aquistas inscritos podem usufruir de consultas regulares efetuadas pelo corpo clínico afeto às Termas de Vale da Mó.





Segundo o laboratório da Direção Geral de Geologia e Energia (janeiro de 1993), a água mineral das Termas do Vale da Mó nasce bacteriologicamente pura, sem cheiro e de sabor ligeiramente férreo, fracamente mineralizada, tratando-se, assim, de uma água bicarbonatada magnesiana ferruginosa, o que a torna uma representante única deste tipo no património hidrológico português.





As técnicas termais associadas à água de Vale da Mó consistem na simples ingestão de água, na própria fonte, e só no local (dada a precipitação rápida), fria ou quente, em cinco tomadas diárias, com intervalos de 20 minutos, durante a manhã e a tarde. Os tratamentos podem variar entre os 14 e 21 dias, de acordo com a prescrição médica. Mais informação em: https://www.cm-anadia.pt/pages/1069?poi_id=121