Termas Motorfest regressa a São Pedro do Sul

A maior estância termal da Península Ibérica volta a receber o Termas Motorfest, entre sexta-feira e domingo, nas Termas de São Pedro do Sul. Este evento mistura a cultura em torno do automóvel e da moto, com um programa de experiências de bem-estar, de gastronomia e de descoberta do território das Montanhas Mágicas, em São Pedro do Sul. Em fevereiro do ano passado, o Termas Motorfest atraiu mais de 10 mil pessoas a São Pedro do Sul, considerada a capital do termalismo em Portugal, prometendo reeditar esses números este ano, com um programa de três dias que inclui várias atividades em diferentes locais do concelho.





Exposições de automóveis emblemáticos, tertúlias, provas vinícolas e gastronómicas, exposições de pintura, de fotografia e alfaiataria, um espaço infantil e prevenção rodoviária, um mercado de produtos regionais, passeios de moto, de carro e de viaturas todo-o-terreno são alguns dos destaques de um programa que também inclui a segunda edição do Rali Cidade Termal. Esta prova desportiva, com algumas das mais competitivas máquinas dos ralis nacionais, começa este sábado com a AQVA Street Stage, que em 2022 juntou milhares de pessoas no cenário junto ao Rio Vouga. Organizado pelo Município de São Pedro do Sul e pela Promolafões, o Termas Motorfest tem este ano como embaixadora Inês Ponte, a única mulher que se sagrou campeã nacional de ralis, ao lado de José Pedro Fontes. "Identifico-me muito com este conceito, porque permite-nos desfrutar da paixão pelos automóveis num local lindíssimo, entre família e amigos", referiu Inês Ponte. "O Termas Motorfest é verdadeiramente um evento para as famílias, porque tem um programa muito diversificado e que atrai vários públicos. Estive recentemente nas Montanhas Mágicas e nas Termas com a minha família e gostei tanto que reservei alojamento para vários amigos e familiares para o evento. No fundo, será um fim de semana de bem-estar e de momentos em família", concluiu a co-piloto de ralis. Mais informações em: https://termasmotorfest.pt/