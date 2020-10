Terras de Oiro, uma nova marca territorial

A criação da marca Terras de Oiro vem responder a uma necessidade há muito sentida pelo Município de Vila Velha de Ródão e pelos empresários do setor agroalimentar e que se prende com a promoção e divulgação dos produtos regionais.





Se o Tejo e as Portas de Ródão, com a deslumbrante paisagem que os envolvem, são já uma imagem de marca do concelho, a verdade é que há um riquíssimo património gastronómico ainda à espera de ser desvendado pelo grande público.





Ao juntar os produtos que se apresentam – e que vão do azeite, ao mel e bolaria tradicional, não esquecendo o presunto, os queijos e o vinho – sob a designação Terras de Oiro, o que se pretende é dar notoriedade e valor aos produtos do concelho, através da criação de uma marca e uma identidade facilmente reconhecíveis e ligadas a um território.





Ao mesmo tempo, procuramos dar aos produtores, empresas e indústrias locais uma plataforma para aumentarem a sua penetração no mercado nacional e internacional, dando aos seus produtos uma imagem dinâmica e inovadora, onde o design e a qualidade sejam fatores distintivos.









Os produtos da região já podem ser adquiridos na loja online Terras de Oiro, em Por fim, queremos dar a conhecer a excelência da oferta Rodense e levar até junto dos consumidores os sabores de Vila Velha de Rodão, numa estratégia concertada de promoção e divulgação da marca Terras de Oiro como selo de qualidade que alia a tradição e a inovação.Os produtos da região já podem ser adquiridos na loja online Terras de Oiro, em https://terrasdeoiro.pt/

As Terras de Oiro também já têm presença nas redes sociais Facebook e Instagram: