The Lisbon MBA Católica|Nova associa-se ao Just a Change

The Lisbon MBA Católica|Nova realizou uma parceria com o Just a Change, no âmbito do programa de liderança LEAD (Leadership Exploration Advancement and Development). Esta colaboração permite aos alunos do the Lisbon MBA International participarem numa ação de impacto social, num contexto de Team Building, que, este ano, ajudaram na reconstrução da creche Casa Rainha Santa Isabel, em Odivelas.

Na semana de acolhimento, os alunos do International MBA 2023 tiveram a oportunidade de colaborar nesta ação de voluntariado e ajudar o Centro de Acolhimento Temporário, Casa Rainha Santa Isabel, através da reconstrução de diversas instalações e infraestruturas. Esta atividade permitiu fomentar o espírito de equipa e outras competências interpessoais, como a empatia, a resiliência, a criatividade, contribuindo para desenvolver as capacidades de liderança e responsabilização das equipas envolvidas.

Esta iniciativa integra-se no pilar estratégico de "desenvolvimento holístico" do programa The Lisbon MBA, que visa o desenvolvimento de líderes com impacto positivo, através de uma formação que integra a aprendizagem dos aspetos técnicos de uma gestão empresarial de vanguarda com o desenvolvimento de competências comportamentais, interpessoais e de liderança.

Maria José Amich, Executive Director do the Lisbon MBA Católica|Nova, afirma "É com muito orgulho que nos associamos ao Just a Change e à sua missão de mobilizar a comunidade para esta causa social tão relevante. É uma iniciativa que está totalmente alinhada com a nossa missão de formar líderes globais capazes de ter um impacto positivo nas pessoas e nas organizações onde se inserem. A nossa ampla e diversa comunidade de Alumni, que ocupa lugares de destaque em múltiplas organizações, é já uma evidência deste nosso propósito, que muito nos motiva a continuar na formação dos líderes do futuro".