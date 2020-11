THE SPOT MARKET o novo mercado online com 100 Happy Independent Brands!

O The Spot Market vai lançar no dia 6 de novembro a partir das 10h a sua nova plataforma digital de comercio online com um mercado com a participação de 100 marcas portuguesas das categorias de Fashion & Shoes, Jewellery & Acessories, Baby, Kids & Teens e Deco, Lifestyle & Pets.

Esta é uma plataforma dinâmica que acompanhará as tendências de mercado e que visa integrar empreendedores na área da moda e lifestyle e desenvolver valências e competências num espaço virtual conjunto e cuja principal caracteristica é o de ter um funcionamento híbrido, que permite às marcas funcionar como uma montra expositora ou uma loja online, já que na mesma plataforma online coexistem estes 2 modelos de negócio distintos e as marcas, num espirito de total independência e conveniência, escolhem o modelo que melhor se adapta ao seu ritmo de negocio, de ambição e de esforço.

A marca aderente opera autonomamente a sua página, decide os preços e as promoções dos seus produtos quando e como quiser, troca conteúdos, carrega novos, faz o seu micro-marketing, gere os seus clientes e vendas diretamente, e carrega as fotos dos produtos e os conteúdos que melhor se adequam as suas estratégias comerciais.

O THE SPOT MARKET promove, opera e fornece todas as ferramentas necessárias.