É lançada hoje a Thereus Health®, uma nova plataforma digital que pretende apoiar os pacientes que sofram de doenças incapacitantes ou limitativas, tais como as neurodegenerativas ou cancro, e respetivas famílias com informação de saúde útil e fidedigna.





O objetivo é, por um lado, ser a plataforma de referência para encontrar informação de base científica desconstruída, acessível e fidedigna sobre estas doenças, aumentando assim a literacia em saúde. E, por outro lado, apoiar o trabalho dos médicos que no curto espaço de tempo das consultas não conseguem passar toda a informação necessária aos seus doentes e evitar as pesquisas de Google que muitas vezes conduzem à desinformação.





A plataforma começa com um foco claro na doença de Alzheimer uma vez que, de acordo com dados da OCDE, este é o tipo de demência mais comum em todo o mundo, representando cerca de 70% dos casos, sendo Portugal o quarto país do mundo em que esta doença é mais prevalente.





Um doente ou cuidador conseguem encontrar nesta plataforma artigos informativos sobre a doença, possíveis terapêuticas e sugestões de atividades de promoção do bemestar do doente, bem como artigos e vídeos de profissionais de saúde e especialistas nesta doença. Por fim, a plataforma permite ainda um registo de utilizador através do qual é possível colocar questões e partilhar testemunhos e experiências.





A ideia é no futuro a plataforma agregar conteúdos úteis sobre mais doenças e em mais idiomas.





A plataforma foi desenvolvida pela Artegist Health, uma startup sediada no Tec Labs, a incubadora da Faculdade de Ciências da ULisboa, oriunda do Brasil e que se estabeleceu em Portugal com o apoio do programa Startup Visa do governo português, gerido pelo IAPMEI.





Os fundadores da empresa, César Bentim e Cintia Mendes, contam com mais de 20 anos de experiência profissional nas áreas da saúde, comunicação e marketing.