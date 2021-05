Tim planta árvore no Parque da Cidade da Mealhada

Tim, cantor e baixista dos Xutos & Pontapés, plantou uma árvore, no passado sábado, no Parque da Cidade da Mealhada, horas antes de atuar no Cineteatro Messias, onde apresentou o seu espetáculo "20-20-20". Esta ação, promovida pela Câmara Municipal local, visa reflorestar aquele espaço público com cerca de 14 hectares de área dedicadas ao lazer, à contemplação e à prática desportiva.





Após ter plantado uma faia (Fagus selvática), o artista não poupou elogios à imponência e importância do espaço e saudou a iniciativa do Executivo de Rui Marqueiro de apostar na requalificação da floresta. Recorde-se, a propósito, que Tim é licenciado em Engenharia Agronómica, na especialidade de Melhoramentos Rurais.





Depois de entregar ao cantor e baixista dos Xutos & Pontapés um certificado de plantação, com as coordenadas GPS da "sua" árvore, o presidente da Câmara da Mealhada agradeceu a Tim o facto de ser a primeira pública a deixar a sua "marca" no Parque da Cidade e explicou ao músico que o objetivo, com este seu gesto simbólico, é o de sensibilizar a população para a importância de preservar este espaço verde, que resultou da reconversão dos antigos viveiros florestais, mas também o de cuidar da floresta pública portuguesa.

Sobre o Parque da Cidade da Mealhada





O Parque Cidade da Mealhada resultado da reconversão dos antigos Viveiros da Mealhada, situados à margem da ex-EN1 (actual IC2), no cruzamento para o Luso - está aberto ao público desde 12 de setembro de 2009.

O novo parque urbano, destinado à prática da actividade física, ao lazer e à ocupação dos tempos livres, ocupa uma área de 14 hectares aproximadamente, tendo representado um investimento da ordem dos 1,8 milhão de euros.

Espaço verde por excelência, o Parque Cidade da Mealhada oferece vários equipamentos destinados à prática desportiva e ao lazer, mas também equipamentos de apoio, nomeadamente restaurante e cafetaria.