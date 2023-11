TIME for GRILL

O Encontro de Chefs é um evento que tem como objetivo promover a gastronomia local. Este evento nasceu em Portugal e neste momento está a internacionalizar-se, promovendo a gastronomia e os chefes Portugueses.

Com este novo conceito pretendemos criar rotas de gastronomia tirando partido da união com Chefs de cozinha que através da sua criatividade e experiência elevam a garantia do resultado a apresentar.

Para além dos Chefs que participem no projeto, temos todo o gosto em inserir os alunos das Escolas Profissionais de Hotelaria e Chefs convidados da região. O desafio é criar e explorar tudo o que se pode fazer com a comida da região, dando assim a degustar pratos únicos utilizando apenas o fogo. Para além da confeção de comida, nos nossos eventos podem contar com vinhos e outras bebidas regionais e música ao vivo.

O Encontro de Chefs inicia com um Fórum Gastronómico onde são apresentados e debatidos temas como: gastronomia sustentável, rotas gastronómicas e o perfil do "novo" turista, da região onde se realiza o evento.

O primeiro Encontro de Chefs foi realizado em julho do ano passado no Grande Real Santa Eulália em Albufeira. Em outubro em parceria com a Câmara do Comércio, realizamos um Encontro de Chefs em Angra do Heroísmo, onde esteve presente um Chef de Cabo Verde, um Chef das Canárias, um Chef da Madeira, dois Chefs dos Açores e os restantes Chefs do continente.

Este ano já foram realizados: o Encontro de Chefs Aveiras de Cima e o Encontro de Chefs Seixal. Este mês de novembro iremos até às Canárias com o Encontro de Chefs Macaronésia com o apoio do Governo das Canárias, onde iremos reunir Chefes de Portugal Continental e das ilhas; um chef de Cabo Verde e os restantes das ilhas Canárias.

Alguns parceiros dos nossos eventos: ProChef, Ivo Cutelarias, Arroz Bom Sucesso, Cerveja Coral, Aquanostra, Queijo de São Jorge e a marca Milhafre.

Juntos, podemos compartilhar a autenticidade de nossos produtos e fortalecer nossa comunidade gastronómica.