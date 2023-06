Time to Fitness 24 abre novo ginásio em Massamá

Com a abertura deste novo espaço, a marca nacional Time to Fitness 24 passa a ter um total de 13 ginásios na sua rede.





A Time to Fitness 24 é uma empresa jovem, em expansão contínua, cujo objetivo primordial é oferecer um novo conceito de ginásios, proporcionando assim espaços de grande qualidade onde todos os sócios e clientes podem treinar a qualquer hora e por um preço justo e acessível.





É de Massamá? Então fique a saber que a partir desta semana pode inscrever-se no mais recente ginásio do Time to Fitness 24 e desfrutar dos seus serviços, como musculação, cardio, treinos com personal trainer e aulas de grupo. Tal como nos outros 12 ginásios da marca nacional, aqui terá à sua disposição um balneário com tudo o que precisa para o pré e pós treino, não esquecendo os cacifos próprios para guardar os seus pertences. Esta rede de ginásios é também conhecida por disponibilizar um plano de saúde através do qual passa a dispor de consultas de medicina dentária, consultas ao domicílio, acesso a redes de óticas convencionadas, check-ups, entre outros benefícios na área da saúde e bem-estar.





"O segredo está no conceito! De há 10 anos para cá que o nosso conceito tem sido vencedor e tem recebido uma aceitação do público e isto porque mantemos a simplicidade para os nossos clientes. Ao contrário de outros ginásios, aqui temos horários alargados de treino e pode treinar em qualquer clube sempre ao mesmo preço. Sobre os próximos passos a dar, a expectativa é que queremos explorar a linha de Cascais e abrir lá novos ginásios. A grande Lisboa tem potencial e queremos crescer em expiral", afirmou Ricardo Ferreira, Business Developer da rede de ginásios.





Com a abertura do espaço em Massamá, a Time to Fitness 24 passa agora a contar com um total de 13 ginásios – Alameda, Alvalade, Campo Grande, Olaias, Benfica, Amadora (São Brás e Venteira), Forte da Casa, Amora, Sintra (Cacém e Rio de Mouro) e Massamá. Porém, a rede não vai ficar por aqui e segundo Ricardo Ferreira, Business Developer do Time do Fitness 24, Moscavide será o 14º ginásio da marca nacional.