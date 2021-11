Torneio Solidário Mama Help by FALCONERI da International Pairs Portugal

A proposta era simples: Ajudar o centro de apoio aos doentes com cancro de mama - MAMA HELP e jogar golfe!....





Num dia de sol de verão de S. Martinho, o Belas Clube de Campo, que ofereceu as suas instalações para a realização do torneio, recebeu os 46 jogadores que quiseram contribuir para a ajuda desta causa, num torneio apadrinhado pela Falconeri inserido no International Pairs Portugal.





No check-in, os participantes receberam presentes dos patrocinadores e parceiros enter os quais a Falconeri, que escolheu este torneio para destacar a sua presença como patrocinador principal do circuito. Às 9 em ponto, soou a buzina que deu início ao torneio realizado no formato de texas scramble em pares. A meio do percurso, o parceiro Taste Catering Events esteve presente com um fantástico bar de campo, onde os jogadores tiveram a oportunidade de repor energias e de se refrescar com bebidas do Grupo Super Bock.





A entrega dos cartões coincidiu com o encontro de todos os participantes no exterior do Club House onde houve um cocktail Mateus Rosé degustação de Gin Cannings.





O torneio realizou-se debaixo de um sol radiante durante toda a manhã , e as as equipas vencedoras ficaram a ser conhecidas depois de um almoço acompanhado de vinhos da Sogrape seguido da sobremesa seguida do café Nicola.





Para a final nacional 2022 classificaram-se já 2 equipas e ficaram habilitadas a lutar por um lugar na Final mundial do próximo ano.





Os prémios de Skills foram entregues pelos representantes do Mama Help, Dr. Carlos Mavioso e Milai Lara Everard:





Nearest the Pin – JOÃO CARVALHO ABREU

Longest Drive Homens – JOÃO POTIER

Longest Drive Senhoras – GRACE XIAO





Marco Melchiori, administrador do grupo Calzedonia esteve presente e foi convidado a entregar os prémios aos vencedores, que a seguir destacamos:





1ª Lugar Net – Equipa Classificada para a Final nacional 2022

JOSÉ POTIER e PEDRO SOEIRO

2ª Lugar Net – Equipa Classificada para a Final nacional 2022

JOÃO PEDRO SILVA e RUI AFONSO

3ª Lugar Net

TIAGO DE JESUS e STEFAN PEDROSO

1ª Lugar Gross

NUNO CONSTANTINO e HUGO VICENTE





Para terminar em grande, o Torneio do International Pairs Portugal fechou com uma tômbola de prémios solidária em que todos os parceiros do evento e outras marcas que se quiseram associar:





Agradecimentos à Falconeri, Trans act LAT, Re/max Siimgroup, Worktop cozinhas, Canning’s, Kankura, Cigala, Les Roches, Personal Derma, Taste catering & eventos, Monte da Talisca, Nicola, Super Bock, Cerger, Sogrape, Ótica SAMSquadros, Hotel Palácio, não podendo esquecer o parceiro logístico Santos & Vale, todos os campos parceiros do circuito e a Cofina e o jornal Publituris como parceiros de mídia.