Traje de Viana do Castelo apresentado na EXPO 2020 DUBAI

O Traje de Viana do Castelo vai ser apresentado no Pavilhão de Portugal durante a EXPO 2020 DUBAI. O Museu do Traje irá ceder temporariamente exemplares dos trajes típicos vianenses à mostra internacional, sendo que os exemplares serão apresentados num programa de uma televisão local sobre trajes e culturas de vários países.

O Traje à Vianesa é um produto múltiplo, composto por um conjunto de peças, todas manufaturadas artesanalmente na região do Minho (à exceção dos lenços), cujo resultado final se deve à combinação poliédrica entre elas e ao modo como os adornos em ouro o enfeitam e sublinham.

Considerado um dos maiores valores culturais do concelho, o traje está certificado mediante um documento que é o instrumento onde estão definidas as caraterísticas do "Traje à Vianesa".

O caderno de especificações define as caraterísticas do "Traje à Vianesa" e lista, fundamentando, todos os parâmetros que pesem para a sua certificação, nomeadamente o nome que identifique o produto e que neste caso terá derivações; referenciais histórico-geográficos que contextualizem a ocorrência e a continuidade da produção; e a caraterização do produto: caraterísticas físicas (forma, dimensões, padrões, cores e desenhos predominantes); matérias-primas utilizadas; modos de produção (técnicas, saberes, ferramentas e equipamentos).

Com o "Portugal, um mundo num país", o Pavilhão de Portugal conta com uma área de 1.800 metros quadrados, com produtos típicos nacionais e uma ‘concept store’, que pretende ser uma 'embaixada' transacional de promoção de marcas e produtos portugueses, com mais de 170 produtos distintivos.

A Expo Dubai, que termina em 31 de março de 2022, é o primeiro grande mega evento desde o início da pandemia onde são esperados 25 milhões de visitantes. Reúne mais de 200 participantes, incluindo 192 países e também organizações multilaterais, empresas e estabelecimentos de ensino durante 182 dias.