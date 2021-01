Última oportunidade de ter uma NMAX 125 por apenas 2.995€, Preço Chave na Mão

Consiga mais do seu dia a dia mantendo o distanciamento social com a ajuda da NMAX 125. Com um design atraente e carenagem compacta a NMAX 125 proporciona ao condutor e ao passageiro toda a agilidade necessária para circular em estradas da cidade e chegar ao seu destino de forma segura e sem compartilhar transportes com mais ninguém. Esta scooter foi concebida especialmente para proporcionar um prazer de condução superior aliado a uma performance desportiva e fantástica economia. O seu potente motor Blue Core a 4 tempos de 125 cc, a NMAX oferece uma forte aceleração com um baixo consumo de combustível.

Com o seu aspeto dinâmico e especificações elevadas, incluindo ABS, esta scooter citadina desportiva leva o design de elevada qualidade à categoria de entrada das 125 cc. A NMAX é o meio de transporte que vai mudar a sua vida.





A NMAX é a primeira scooter da sua classe equipada com ABS de série, evidenciando a sua posição de modelo de nível iniciado de elevada qualidade ideal para novos condutores, bem como para utilizadores diários com experiência. Com os seus travões de discos de 230 mm nas rodas traseira e dianteira, este leve veículo desportivo para deslocações urbanas oferece-lhe confiança e controlo.