Um fim de semana de descobertas desportivas na Decathlon Amadora

O VITALSPORT está de regresso e com ele a Festa do Desporto e da atividade física.





Depois do sucesso das edições passadas, o VITALSPORT regressa revitalizado à loja Decathlon Amadora, mas sem perder a característica que o torna exclusivo: proporcionar a oportunidade para que todos possam encontrar o seu desporto!

Ao longo do fim de semana de 24 e 25 de setembro será possível experimentar, de forma gratuita, mais de 80 atividades e modalidades desportivas. A inauguração do Vitalsport, que conta com a presença da presidente da Câmara Municipal da Amadora, Carla Tavares, está agendada para o dia 23 de setembro, pelas 18H00.

Da dança ao yoga, da equitação à canoagem, passando pelo padel, golfe, escalada, mergulho, karaté, tiro com arco, skate, entre muitas outras práticas desportivas, o VITALSPORT está repleto de oportunidades para experimentar a modalidade que sempre quis, mas que nunca se aventurou. Tudo sob supervisão de quem melhor conhece cada desporto, os atletas dos clubes/associações parceiros.

No dia 24 a "Corrida dos Pequenotes promete muita aventura para os mais pequenos. No domingo, os 8km ou 10km de Caminhada por Monsanto serão com toda a certeza de descoberta de alguns dos recantos mais belos do maior parque florestal urbano da Europa. Para quem gosta de adrenalina o passeio de BTT por Monsanto, agendado para as 10H00, promete trilhos de cortar a respiração.

Organizado em conjunto com 60 parceiros, o evento conta com a participação de entidades como: Estrela da Amadora, Quinta da Figueira, Muita Aventura, Clube Naval de Cascais, Crusaders, Federação Portuguesa Desporto Adaptado, Academia Jorge Pina Federação Portuguesa de Golf, Clube de Judo Hajime, CPE Clínicas, Escala 25, Lx Cycling, Farmácia Alegro, Jump In, Casa Pia, Viva Fit, Circle, Dançalfragide, Box Alphaden, Calistenia, Federação Portuguesa de Orientação, entre outros.

O evento tem lugar na loja Decathlon Amadora, na Estrada do Monte da Cabreira, 1, 2610-017 Amadora, das 09h00 às 19h00 e a participação é gratuita.