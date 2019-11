Uma boa notícia para a Ericeira, nasceu um novo grupo, o GRUPO DAS CASAS

No passado sábado, dia 23 de novembro, foi apresentado à comunidade da Ericeira o novo grupoempresarial "O Grupo das Casas, num grande evento, que teve lugar na Quinta dos Leitões, naEriceira.Sediado e enraizado na Ericeira, o Grupo das Casas nasce para consolidar uma história que começouhá cerca de 20 anos com "A Casa das Casas", a agência imobiliária mais acarinhada na região. Tendocomo lema a mediação personalizada para cada cliente, consegue o melhor de dois mundosconciliando as vontades e pontos de vista de todos os intervenientes.O Grupo das Casas entra agora em vários mercados onde a sua vocação encontra o seu valor acrescentado: viagens e alojamento local, avaliações e gestão de projetos, financiamentos e comunidade e media.O grupo foi fundado por Ricardo Isidoro e com o grupo nasceram 4 novas empresas com áreas deintervenção distintas, mas complementares que se juntam assim à A Casa das Casas.A Casa das Casas - Ericeira Real EstateA agência imobiliária da Ericeira que nasceu em 2000 e é a base do grupo, onde tudo começou. Umamarca que dispensa apresentações pela notoriedade que tem junto de todos os públicos na Ericeira,dos que vivem aos que a procuram para viver.A Casa das Viagens - Travel ExperiencesA nova agência de viagens que envia pessoas para o mundo e recebe pessoas do mundo naEriceira. Dedica-se a viagens e experiências personalizadas como também ao alojamento local, renta-car e todas as áreas ligadas ao turismo local.Estas são os principais serviços que vai oferecer:Viagens à medidaExperiências únicas e guiadasPacotes promocionaisOfertas de última horaAlojamento localA Casa dos Projetos - Real Estate ManagementA nova empresa dedicada à gestão e supervisão de todos os temas associados aos imóveis :desde todo o tipo de avaliações a todos os processos burocráticos, passando por diagnósticos eauditorias, até à mediação de projetos de construção e arquitetura.Com uma equipa liderada por Inês Pinto, arquitecta sénior, avaliadora certificada pela CMVM,oferecemos serviços e consultoria em 5 grandes áreas:Avaliação Imobiliária e estudos de mercado;Análise de viabilidade de construção em terrenos;Diagnósticos e Certificados energéticos;Mediação de ArquitecturaHouse Management / Gestão de Casas para proprietáriosA Casa dos Financiamentos - Financial AdvisorsA nova agência de intermediação de crédito da Ericeira.Uma nova empresa que se dedica a aconselhar e ajudar os seus clientes na procura e na escolha domelhor crédito.A Casa das Comunicações - Local ConnectorsA nova empresa ao serviço da comunidade, do comércio e dos media da Ericeira. Com opropósito de ser a voz local, dá a conhecer o melhor e mais genuíno do que aqui se faz. O seu primeirogrande projeto é o Ericeira Market, o diretório online do comércio local para que qualquer pessoa possarapidamente saber e encontrar tudo o que se faz aqui em casa, na Ericeira.O Grupo das Casas.Conheça Os Nossos Princípios.1. Somos um grupo de pessoas, a nossa empresa é por isso profundamente humana.2. A nossa forma de estar privilegia as relações, sendo a motivação mais importante que a satisfação.3. Evoluímos em cada momento, criando referências positivas nos clientes, empresas, parceiros e a comunidade em geral.4. A evolução não se faz com expectativas nem promessas; faz-se, isso sim, com empenho, talento e trabalho.5. É a nossa responsabilidade criarmos harmonia