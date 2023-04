A unisnkrs foi criada com o intuito de desenvolver a moda e a cultura streetwear, o sonho começou em Dezembro de 2021, o nome vem do prefixo uni que remete ao slogan da marca "United, Universal and Unique" pois o objetivo da marca era demonstrar que estávamos unidos num projeto, com o desejo de sermos universais trazendo algo único para todos, snkrs é a abreviação conhecida no mundo do streetwear para ‘sneakers’ ,que é o foco da marca, modelos de difícil acesso e que muita gente queria, por ser algo raro em Portugal, depressa se foi construindo toda uma comunidade em volta do nosso projeto, ao vermos o desejo de comprar marcas conceituadas como off-White, Nike, Yeezy, etc, quisemos também apostar em marcas em ascensão, como a Kaiser, mudando assim o foco de apenas ‘sneakers’ para a roupa, com o objetivo também de trazer algo mais, sendo assim uma boutique, num monopólio onde todas as marcas lutam para chegar ao topo, a unisnkrs veio com a missão de permitir a todos terem uma opção de escolha e um sítio onde podem comprar algo único e exclusivo.