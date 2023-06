Vasco Electronics facilita a comunicação no Dino Parque Lourinhã com o Vasco Translator V4

A Vasco Electronics Portugal acaba de anunciar o apoio ao Dino Parque Lourinhã ao facilitar a comunicação com os visitantes estrangeiros no maior parque temático da Europa, ligado à temática dos Dinossauros, que conta com mais de 10 hectares de extensão. Assim, os tradutores da Vasco Electronics, nomeadamente o Vasco Translator V4, vêm auxiliar na interação com os visitantes estrangeiros e permitir uma melhor experiência de atendimento ao visitante no Dino Parque Lourinhã.

Compacto e ergonómico, com um cartão SIM integrado que oferece Internet gratuita e interminável, o Vasco Translator V4 é perfeito para que os visitantes estrangeiros quebrem as barreiras de comunicação e da língua e se sintam em casa, sendo um auxílio fundamental também para o staff do Dino Parque Lourinhã. Graças a dez motores de tradução diferentes, o Vasco Translator V4 conta, ainda, com uma precisão de tradução de 96%. Com mais de 70 idiomas, desde o indonésio ao mandarim, passando pelo grego e pelo norueguês, os idiomas são rigorosamente reproduzidos por uma voz nativa, e a tradução atende a regionalismos e expressões idiomáticas. Além disso, tem capacidade para tradução de 108 idiomas na tradução de fotografias.

Luís Rocha, Diretor Geral do Dino Parque, afirmou: "É com grande entusiasmo que anunciamos esta parceria com a Vasco Electronics. Preparamo-nos para o começo de uma nova etapa no atendimento ao visitante estrangeiro do Dino Parque Lourinhã, sendo o Vasco Translator V4 uma preciosa ajuda nisso. Recebemos um elevado número de visitantes de diversos idiomas e com esta parceria queremos assegurar que todos tenham uma fantástica experiência no Dino Parque."

Pensado para pessoas de todas as idades, o Vasco Translator V4 vai tornar-se no gadget indispensável do staff do Dino Parque Lourinhã, pois terá a importante missão de fazer a ponte comunicativa com os visitantes estrangeiros durante o atendimento ao público. O Vasco Translator V4 conta com um touchscreen de 5", keyboard no ecrã do dispositivo e mantém os dois botões laterais – tornando-se muito intuitivo na sua utilização, de modo a oferecer uma experiência cada vez mais útil e confortável na ótica do utilizador. Perfeito para curiosos dos 8 aos 80.

João Fernandes, Country Manager da Vasco Electronics em Portugal, declarou: "É uma honra podermos proporcionar a utilização do nosso Vasco Translator V4 aos visitantes do Dino Parque Lourinhã! Poder fazer parte de um projeto tão importante na área da paleontologia faz-nos pensar na bela jornada que o Dino Parque Lourinhã tem feito nos últimos 5 anos. Podermos facilitar a comunicação entre os visitantes e o staff enche-nos de orgulho e ficamos com um sentimento de missão cumprida. Com a comodidade na utilização do Vasco Translator V4, esperamos também acrescentar novos visitantes ao Dino Parque Lourinhã e contribuir para o crescimento do turismo nesta região!"

Reconhecido com diferentes prémios, entre eles o Prémio 5 Estrelas Regiões na categoria Parques Temáticos pelo 4º ano consecutivo e distinção dos Travellers Choice Awards da Trip Advisor pelo 3º ano consecutivo, o Dino Parque da Lourinhã possui também o selo Clean and Safe do Turismo de Portugal. Além destas distinções, com a integração dos tradutores Vasco V4, o Dino Parque e a Vasco Electronics pretendem dar um salto sobre a barreira da comunicação e ser um exemplo de mercado.