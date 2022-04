Veigas de Sistelo tem novos passadiços

Já abriu o novo troço da Ecovia do Vez, "Veigas de Sistelo". Com cerca de 500 metros, este é o último troço até chegar à ponte da Portela, na aldeia de Sistelo, e a continuação da valorização do território a partir da paisagem e do trabalho do Homem.





A obra contou com um investimento global de cerca de 70 mil euros e visou melhorar e consolidar a rede de mais de 300 km de percursos de Arcos de Valdevez, através da ligação, por passadiço, de um troço alternativo da Ecovia do Vez.

O percurso contribui para valorizar o património natural existente, bem como dar a conhecer aos transeuntes as paisagens circundantes da aldeia de Sistelo.





Para o Presidente da Câmara Municipal, "este novo percurso é mais um incentivo para as pessoas virem a Sistelo e a Arcos de Valdevez". É um troço que liga duas pontes, nomeadamente a ponte da Veiga e a ponte da Portela, representando agora a nova "atração de Sistelo".





João Esteves adiantou que nos últimos anos já foi feito em Sistelo um investimento público no valor global de cerca de 1 milhão de euros, o qual já despoletou um investimento privado de mais de 2 milhões de euros na área da restauração, alojamento, animação turística, locais de venda de produtos locais e recuperação de habitação.





"A parceria entre a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia e a população permite valorizar o território e criar condições para a fixação e atração de pessoas e investimento" reforçou.





"Este é um exemplo do papel do investimento público como alavanca do investimento privado", adiantou o presidente da Câmara Municipal, dizendo que este serve para "criar riqueza na terra, criar dinamismo socioeconómico e melhorar a qualidade de vida".





No futuro irão ser realizadas outras benfeitorias em Sistelo, como a recuperação da antiga escola primária de Padrão para centro de divulgação da Paisagem Cultural, a reabilitação de áreas de lazer, de espigueiros e moinhos, da área de Porto Cova, dos trilhos, de outros espaços da ecovia, ou então criados novos pontos de informação ou venda de produtos turísticos. Vão também ser melhorados os miradouros da Estrica, Souto e Portela, isto tudo num investimento global superior a 250 mil euros.





O presidente da Junta de Freguesia, Sérgio Rodrigues destacou a importância do investimento realizado em Sistelo aos mais diversos níveis, o qual permitiu que entre 2018 e 2019 a localidade tenha contado com cerca de 100 mil visitantes por ano. Atualmente, em período pós pandemia, a localidade tem tido a visita de 400 a 500 pessoas por semana.





A Ecovia do Vez conta com uma extensão de 34km e está divida em 3 etapas. Etapa 1 -Jolda-Arcos; etapa 2- Arcos-Vilela; etapa 3 - Vilela- Sistelo e já engloba um investimento de mais de 1 milhão de euros.





Com mais este investimento pretende-se criar mais e melhores condições de atratividade no concelho, promover o turismo de natureza e comércio, bem como contribuir para a economia local.





De referir ainda que a Câmara Municipal, na vertente ambiental, tem vindo a implementar uma política de valorização das margens do Rio Vez e Lima.





A Operação "PDR2020-10216-FEADER-059765 - Reabilitação do Património Local e Ambiental da Paisagem Cultural de Sistelo", cofinanciada pelo FEADER, Programa Operacional PDR 2020, Portugal2020, Medida 10.2.1.6 - Renovação de aldeias conta com um Investimento Elegível de 184.745,22 € e Comparticipação Comunitária de 147.796,18 €.