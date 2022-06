Venca chega a Portugal com 200 marcas diferentes “na bagagem”

Venca lançar um marketplace específico para o mercado português, onde operava até ao momento apenas com a venda online de produtos da sua coleção própria. Nesse sentido, a empresa dá, assim, um passo importante no que diz respeito à sua presença além das fronteiras espanholas, onde é uma referência no e-commerce de moda. O marketplace Venca Portugal já está disponível em www.venca.pt

Com este lançamento em Portugal, a Venca tem como objetivo tornar-se numa alternativa multimarca de referência, one stop shopping, oferecendo ao consumidor uma experiência de compra online completa. Nesta primeira fase de implementação, a empresa conta já com um total de 45 vendedores e mais de 200 marcas diferentes no seu marketplace, principalmente, nas categorias de moda, calçado e têxtil-lar, somando mais de 180.000 referências – um número que se espera que venha a aumentar progressivamente até aos 280.000 produtos diferentes.





Nas palavras de Jordi González, diretor geral da Venca, "é com grande satisfação que anunciamos a abertura de um marketplace específico para mercado português. Estamos convencidos de que o público português encontrará na Venca uma plataforma sinónima de comodidade e facilidade, já que reúne num único espaço todos os produtos necessários para si, para a sua família e para o seu lar. E, igualmente importante, sempre com preços irresistíveis e inúmeras ofertas, descontos e presentes".





"O consumidor, cada vez mais digital, procura uma infinita variedade de produtos de muitas e diferentes categorias e, é por isso que na Venca, trabalhamos diariamente para oferecer-lhe um espaço único onde pode encontrá-los e onde quer sempre voltar", acrescenta este responsável.





Venca, 30 anos de atividade





O seu percurso de atividade, com mais de três décadas, tornou a Venca numa especialista em venda de moda e produtos têxteis através da Internet.

A Venca, que pertence ao grupo Digital Lola S.A.U., é atualmente um marketplace com mais de 300.000 referências em diferentes categorias (moda, têxtil-lar, calçado, decoração e iluminação, beleza, desporto, móveis, entre outras) e mais de 1.000 marcas.

O perfil do cliente Venca são mulheres de classe média, financeiramente independentes, arrojadas e que gostam de fazer compras de forma cómoda e moderna. E que valorizam todas as vantagens oferecidas pela venda à distância: liberdade de escolha, facilidade de pagamento, poupança de tempo, atendimento personalizado e garantia de serviço – todos aspetos emblemáticos da Venca.