Vi (r) ver o mercado leva comunidade às compras

Sábado, entre as 10h00 e as 15h00, Mercado de Matosinhos





Apoiar o comércio local e ao mesmo tempo permitir à comunidade internacional que trabalha na Lionesa contactar com o território são os objetivos principais da iniciativa Vi (r) ver o Mercado. A ação decorre no próximo sábado, entre as 10h00 e as 15h00, e leva literalmente os colaboradores que trabalham no Centro Empresarial às compras, ao Mercado de Matosinhos. Ao todo, a Lionesa disponibiliza 50 vouchers, num total de 2500 euros, para que sejam gastos no comercio local.





"Sobretudo no retomar de uma atividade bastante afetada pela conjuntura pandémica, a Lionesa tem o dever de apoiar estas pessoas e estes profissionais que, mais do que tudo, oferecem produtos de muita qualidade, com uma simpatia nunca antes vista. E cabe também à Lionesa ter a responsabilidade de difundir estes negócios pela sua comunidade, bastante internacional, que desconhece à partida todas as oportunidades que a cidade de Matosinhos tem para oferecer. Por isso, a Lionesa assume o compromisso: vamos apoiar o Mercado!", adianta a diretora geral da Lionesa, Eduarda Pinto.





A Lionesa Business Hub é um resort multicultural e empreendedor, que hospeda mais de 120 empresas e atua como agente de inovação e aceleração de negócios e talento humano em escala global. Na Lionesa, os espaços de trabalho são customizados, com o principal objetivo de promover a saúde e o bem-estar da comunidade de mais de 5.000 trabalhadores, facilitando a criatividade e, acima de tudo, priorizando a sustentabilidade, oferecendo um ambiente de trabalho flexível, onde podem contar com uma vasta gama de serviços, incluindo restaurantes, espaços de lazer como ginásio, aulas gratuitas de surf…



Empresas como Oracle, Farfetch, eDreams, Vestas, Cofco, Klockner Pentaplast, Generix e Hilti são algumas das marcas que confiaram na Lionesa para se tornar a sua nova casa. O novo parque verde e de lazer com 5 Hectares, da autoria do Arquiteto Siza Vieira e do Arquiteto Sidónio Pardal vai ligar a Lionesa ao Mosteiro de Leça do Balio, seguindo o rio Leça, que atravessa o parque, até ao oceano, através da nova ciclovia. Siza, com a reabilitação do Mosteiro de Leça e a construção do seu novo templo, acrescenta um novo sentido de património e uma nova missão cultural a uma nova Lionesa, atingindo 110.000 metros quadrados de escritórios, um Concept Hotel, Serviced Apartments e uma International School.