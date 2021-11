Viana do Castelo apresenta-se como o Coração do Natal

A cidade de Viana do Castelo, no norte de Portugal, assume-se como o Coração do Natal durante esta época festiva. Entre 29 de novembro de 2021 e 9 de janeiro de 2022, a Praça da República volta a transformar-se na Praça Natal, com decoração temática, trenó, anjos, presépio, carrossel francês e a sempre acolhedora Casa do Pai Natal.





A juntar-se à iluminação natalícia no centro histórico, também o Edifício da Estação Ferroviária de Viana do Castelo vai contar com espetáculo de luzes, integrado no Rima – Rede Intermunicipal de Cultura e Arte.





A 11 de dezembro, a Praça da República acolhe o Feirão do Mel e das Rabanadas, a partir das 15h00, numa proposta gastronómica que vai animar a praça rainha da cidade, numa organização do Grupo Etnográfico de Areosa.





A partir de 18 de dezembro e até ao final do período festividade, os Antigos Paços do Concelho (piso 0) são palco de Natividade, 3ª edição de Presépios de Artesanato em Viana do Castelo, com o contributo de artesãos locais, numa proposta diferenciadora e muito popular.





O desporto também faz parte deste programa vianense, com a 8ª Corrida de São Silvestre a acontecer a 18 de dezembro, ao cair do dia, pelas 17h30, com a partida a acontecer na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra. As ruas iluminadas da cidade serão palco de uma prova desportiva de 10 quilómetros, que conta com atletas vindos um pouco de todo o país.





Já de 4 a 26 de dezembro, o Natal sai à Rua com animação musical a acontecer pelas ruas do centro histórico, com a participação de associações e coletividades locais, numa organização pioneira e que promete cativar miúdos e graúdos.





A Feira de Artesanato "Mercado à Mão Natal" regressa na última semana antes do dia mais mágico do ano. Assim, de 17 a 24 de dezembro, o Passeio das Mordomas da Romaria, mesmo junto à Praça da República, vai contar com diversas propostas de artesãos locais, para as últimas compras de Natal. De 17 a 23, o mercado funciona das 10h00 às 18h00 e, no dia 24 de dezembro, das 9h00 às 13h00.





Para os mais pequenos e respetivas famílias, a 19 de dezembro, às 16h00, o Centro Cultural de Viana do Castelo recebe o concerto infantil "Um sonho de Natal", num espetáculo mágico e que promete surpresas para as crianças.

No dia 22 de dezembro, às 21h00, o Teatro Municipal Sá de Miranda recebe o Concerto de Natal, com voz de Pedro Múrias e piano de João Gustavo Rangel.





Na noite de Passagem de Ano, Viana do Castelo tem como proposta um Réveillon com DJs na Praça da República, a partir das 23h00, para uma festa ao ar livre, que vai contar também com fogo-de-artifício à meia-noite.





No primeiro dia do novo ano, 1 de janeiro de 2022, às 17h00, o Teatro Municipal recebe o Concerto de Ano Novo, pela Orquestra Con Spirito.