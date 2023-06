VICIOUS É A MAIS RECENTE MARCA DA REGIÃO DOS VINHOS VERDES

Vicious e Gran Vicious são os dois novos vinhos da Quinta da Vacaria, criados no coração de Monção e Melgaço, na Região dos Vinhos Verdes. Sob a batuta de Tiago Macena, em parceria com Carlos Codesso, da Dona Paterna Vinhos, o projeto Vicious faz parte do desafio que o consultor de vinhos, Cláudio Martins, da Martins Wine Advisor, lançou à Quinta da Vacaria para sair dos limites da sua denominação de origem, o Douro, e explorar novas denominações e criar vinhos" verdadeiramente cativantes e inovadores". São 100 garrafas do Reserva Gran Vicious e 900 do Vicious que agora chegam ao mercado, distribuídos pela Super Grapes, a 275 euros e 215 euros, respetivamente.

A marca Vicious personifica o requinte, o luxo e a autenticidade, procurando honrar a nobre casta Alvarinho. "Procurámos, degustámos e inspecionámos, até que descobrimos as vinhas e a adega perfeitas, e estabelecemos uma parceria frutuosa com a Dona Paterna Vinhos, Carlos Codesso. Este esforço conjunto resultou na criação de dois exemplares de Alvarinho excepcionais, o Vicious e o Gran Vicious, que visam realçar o que de melhor existe na casta e na nossa produção nacional", adianta Cláudio Martins.

Para Tiago Macena, "estes vinhos são uma expressão autêntica do solo único de Monção e Melgaço, é uma celebração vibrante da casta Alvarinho, com o o Gran Vicious, de produção limitada, a exaltar a grandiosidade da casta, demonstrando toda a sua complexidade e sofisticação. Estes vinhos são a nossa homenagem à casta Alvarinho e ao nosso compromisso para com a excelência".

O nome e a ideia subjacente à marca Vicious nasceram da vontade de proporcionar uma experiência vinícola envolvente. O termo "Vicious", intrinsecamente associado a um conceito de desejo e paixão, sugere uma ligação intensa e gratificante com o vinho refletindo o que a Quinta da Vacaria pretende: criar um conceito com o propósito de ultrapassar a simples degustação de um vinho, proporcionando uma experiência sensorial completa para os apreciadores de vinho.

A imagem é da responsabilidade da Sparrow Creative Solutions que teve o desafio de criar uma identidade que expressasse a paixão, exclusividade e requinte de uma região única no mundo. Tendo a sofisticação, nobreza, detalhe, autenticidade e grandiosidade como pilares gráficos, a marca Vicious, apresenta um branding de luxo e pretende estabelecer-se como uma referência incontornável no universo dos vinhos.