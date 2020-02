VIESTE 125. A nova scooter urbana da Keeway

Chegou a nova Keeway Vieste 125, uma scooter preparada para despertar o prazer de condução e promover as mais puras e apaixonantes sensações desde a primeira vista. Falamos de uma combinação perfeita entre qualidade, performance e economia que transforma este modelo no veículo ideal para um quotidiano citadino e moderno.





A elevada performance do expedito motor monocilíndrico de 125cc a quatro tempos da Vieste 125 – com uma potência máxima de 7,7 KW (10,5 cv) a 7.000 rpm e um binário que garante extraordinários níveis de eficiência e desempenho em qualquer ponto de aceleração – alia na perfeição com a economia dos seus baixos consumos de combustível.





Disponível em três cores (azul mate, preto mate e branco), a Vieste 125 destaca-se pela dinâmica inteligente e moderna do seu todo. Carenagens compactas, com um design contemporâneo, citadino e muito atraente, equilibram na perfeição com o painel de instrumentos digital, iluminação 100% LED e sistema de controlo de ignição eletrónico por comando à distância.





As jantes de alumínio de 13 polegadas contribuem para realçar ainda mais o estilo irreverente, enquanto o eficaz sistema de travagem, com disco de 240mm na dianteira e de 215mm na traseira, garante a máxima segurança em qualquer situação.





Este modelo está disponível pelo PVP de 2.390,00€ (IVA incluído).