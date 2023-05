Vila de Mértola recebe Festival Islâmico de Mértola

A Câmara Municipal de Mértola apresenta o programa completo do Festival Islâmico de Mértola, que está de regresso a partir de 18 de maio, à vila alentejana banhada pelo Guadiana, reconhecida pela sua herança islâmica. Além do cartaz musical, estão confirmadas todas as atrações que compõem o festival, com locais e horários atualizados. De 18 a 21 de maio, em Mértola, vai ser possível conhecer o souk, ver exposições e conferências, participar nas várias oficinas e desfrutar de vários momentos de animação.

Além do souk, o conhecido mercado de rua, aberto durante quase todo o dia, a vila de Mértola veste-se de atrações e animação. De 18 a 21 de maio, entre as 10h e as 03h30, são várias as atividades que se podem descobrir:

Várias oficinas de artesanato, cante, gastronomia, música, escrita, chá e dança;

Exposições de artesanato, pintura e som;

Conferências sobre geografia e história;

Leitura de contos;

Concertos musicais e Dj’s;

Animação de rua durante todo o dia com vários grupos corais;

No Hammam e Casa de Chá pode-se usufruir de um programa especial, com inscrições limitadas e marcações prévias, que contará com oficinas de "remédios e mezinhas", rotina e yoga facial diários e cosmética viva. Nos dias 19, 20 e 21 a chef Sahima Hajat apresentará ainda uma experiência gastronómica com menu de degustação, igualmente sujeito a marcação prévia e inscrições limitadas.

O Festival Islâmico de Mértola tem entrada livre e na passada edição contou com 50 mil visitantes. Este ano são esperadas 60 mil visitas, neste que é dos eventos mais relevantes do distrito, e que tem como objetivos, além da divulgação do conhecimento sobre a história e o património de Mértola, em particular da época islâmica, também promover o conhecimento, o diálogo, a tolerância e cidadania entre culturas; divulgar a cultura islâmica e produção contemporânea; fortalecer laços culturais, sociais e económicos com o Mediterrâneo e desenvolver a oferta turística muslim friendly.