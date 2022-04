Vila Galé lança bebida infantil Santa Vitória Nep Bubbles

A Vila Galé, através da sua marca de vinhos e azeites alentejanos Santa Vitória, acaba de lançar um novo produto: Santa Vitória Nep Bubbles. Trata-se de uma bebida sem álcool, feita com sumo de uva e pensada para as crianças e celebrações infantis.

O Santa Vitória Nep Bubbles está à venda em exclusivo nos hotéis Vila Galé (6,90€ cada garrafa). E pode ser incluído nas festas de aniversário Nep, realizadas nas unidades do grupo, com lanche e diferentes atividades como modelagem de balões, pinturas faciais, espetáculos de magia ou piscinas de bolas.

Este novo produto é inspirado no Nep, a mascote infantil dos hotéis Vila Galé e personagem principal dos Clubes Nep, os seus kids clubs, aludindo ao Neptuno, o Rei dos Mares.

Além de ter merchandising próprio - livros de colorir, raquetes, lápis, bóias, bonés, t-shirts ou robes e chinelos -, o Nep conta também com uma música e um videoclip originais, intitulados "Viva o Rei NEP!", com uma coreografia adequada para estimular as capacidades motoras das crianças.

Com estes novos conteúdos e artigos infantis, a Vila Galé reforça a sua oferta na animação para crianças e as atividades para desfrutar em família.

Em 2023, o grupo vai abrir o hotel Vila Galé Nep Kids , no Alentejo. Terá um conceito de hotelaria inédito em Portugal, já que será totalmente concebido para os mais pequenos. Aqui, os adultos só poderão entrar se acompanhados por crianças. Esta unidade contará com cerca de 80 quartos e várias atrações projetadas para os mais novos como parque aquático com várias piscinas exteriores e escorregas, carrosséis, trampolins, insufláveis, Clube Nep com brinquedoteca e spa infantil. Haverá ainda decoração 3D, parede de pintura e de escalada, piscina de bolas ou slide.