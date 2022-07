Vinhos da Costa Alentejana em estágio na Mina do Lousal

A Herdade Canal Caveira, A Herdade da Barrosinha, A Serenada e o Monte da Carochinha da APVCA - Associação de Produtores de Vinhos da Costa Alentejana lançaram o projeto "Vinho da Mina" em parceria com o Centro da Ciência Viva do Lousal. Foi no concelho de Grândola, na Mina do Lousal, no interior da Galeria Waldemar, mais concretamente no Paiol 3, que estes produtores colocaram em estágio (no passado dia 22) alguns dos seus melhores vinhos, todos eles certificados como Vinhos Regionais da Península de Setúbal, cujo requisito do projeto é uma permanência mínima de 12 meses no local.





As condições únicas e magníficas para o estágio, nas profundezas do subsolo, caracterizam-se pela ausência de luz e por uma estabilidade de humidade e temperatura (cerca de 15 e 18º C durante todo o ano). Comparativamente aos vinhos que não estagiaram na Mina, os vinhos apresentaram-se muito elegantes na prova, com aromas mais finos, descobrindo-se sabores mais complexos e uma maior capacidade de envelhecimento. Tudo isto acrescentado às memórias do esforçado do trabalho de várias gerações de mineiros do Lousal. Estes vinhos estarão posteriormente à venda nas lojas dos produtores que integram este projeto.





Sobre a Mina do Lousal:





Um território que durante quase um século albergou uma das mais pujantes e emblemáticas explorações mineiras do Baixo Alentejo. Hoje, fechada a mina, é possível reviver a realidade de outrora vivenciando a geodiversidade deste lugar mágico. Na corta a céu aberto afloram as rochas onde se formaram os minérios do Lousal, numa viagem que se estende aos mares do Paleozóico, há cerca 360 milhões de anos, onde, entre vulcões, sedimentos marinhos e chaminés hidrotermais se formou a pirite aqui explorada. São histórias que se contam numa paisagem com lagoas de múltiplas cores, onde o cheiro a enxofre nos transporta para um passado que é vivo e parte do futuro a desbravar.





A história da Galeria Waldemar – uma antiga galeria subterrânea da Mina do Lousal – cruza-se com a memória de Waldemar Augusto de Albuquerque d’Orey (1866 – 1950), antigo proprietário, cujos registos, de 1907, se conservam no Arquivo Municipal de Grândola. A reabilitação física e abertura ao público da Galeria Waldemar, em 2015, é expressão da dinâmica do Centro Ciência Viva do Lousal – Mina de Ciência que, de braço dado com o Município de Grândola, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e várias outras entidades, têm vindo a transformar o Lousal num caso exemplar de sucesso, internacionalmente aclamado, de reabilitação social, económica, ambiental e cultural desta antiga aldeia mineira. Trata-se de uma iniciativa que assume uma perspetiva de educação para a Ciência e a cidadania, atende às melhores práticas ambientais e cultiva elevadas preocupações éticas e inclusivas.





É neste contexto que nasce a parceria, entre a APVCA - Associação de Produtores de Vinhos da Costa Alentejana e o Centro de Ciência Viva do Lousal. Esta parceria tem como objetivo o estágio dos vinhos locais nesta histórica galeria do concelho de Grândola com a consequente divulgação e dinamização destes produtos endógenos da Costa Alentejana.